eBay pronta ad attaccare gli Amazon Prime Day con incredibili offerte

Il prossimo mese eBay non ha alcuna intenzione di rimanere a guardare Amazon che si arricchisce grazie ai suoi Prime Days e cercherà di spostare un po' più di attenzione verso di se con delle incredibili offerte programmate in diversi giorni.

Dopo aver appreso la notizia che gli Amazon Prime Day di quest'anno dureranno ben 48 ore (e non più 36), eBay ha deciso di rispondere al colosso dello shopping online con tutta una serie di promozioni mirate in diversi giorni del mese di luglio. Le offerte del famoso sito di aste si svolgeranno dal 1 al 7 luglio, con particolare attenzione per il 4 luglio in cui verranno scontati diversi prodotti fino all'85% in occasione del giorno dell'indipendenza americana.

eBay ha ufficialmente dichiarato guerra agli Amazon Prime Day. / © dennizn / Shutterstock.com

Dall'8 luglio partiranno gli Hot Deals che termineranno il 22 luglio e in cui sarà possibile acquistare dispositivi smart home, elettrodomestici e altro ancora scontati fino all'80%. L'ultima fase è la Crash Sale, che prenderà il via durante la gli Hot Deals dal 15 luglio: in questa sezione troverete prodotti a marchio LG, Apple e Samsung scontati oltre il 50%.

Tuttavia, partecipare alle Crash Sale non sarà semplice, poiché eBay ha deciso di attivarle esclusivamente ogni volta che il sito di Amazon va in crash. Questo è accaduto diverse volte in precedenza, dunque eBay conta che ciò possa ripetersi anche quest'anno.

Naturalmente ne sapremo di più man mano che ci avvicineremo a queste giornate di sconti. Fino ad allora, fateci sapere quale prodotto state aspettando di acquistare al giusto prezzo.