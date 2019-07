Ecco come una sofisticata AI può sventare una truffa di telemarketing

Il telemarketing è probabilmente una delle peggiori frustrazioni al mondo, ma The Jolly Roger Telephone Company ha finalmente trovato la soluzione che mira a combattere questa pratica di vendita telefonica una volta per tutte utilizzando l'intelligenza artificiale.

Nel video che potete vedere qui sotto, l'AI creata dalla società è stata addirittura in grado di evitare una vera e propria truffa. Durante la chiamata, il truffatore cerca di convincere l'AI che dispone di 2600 dollari di "crediti vacanze" con un agenzia di viaggio e che stanno per scadere. Naturalmente, l'obiettivo è quello di ottenere un pagamento anticipato per bloccare l'offerta e poi sparire.

Con l'arrivo di robot automatizzati destinati a chiamare centinaia di numeri all'ora, The Jolly Roger Telephone ha deciso di combattere il telemarketing con le sue stesse armi, ovvero utilizzando un'intelligenza artificiale che parla con l'operatore di telemarketing e lo tiene in linea nel tentativo di fargli perdere più tempo possibile.

Sfortunatamente per lui, il truffatore sta parlando con un robot dalla voce realistica destinato solo a fargli perdere tempo. Il bot, chiamato "Ox-Gut McGee", utilizza l'AI Watson di IBM per elaborare il discorso. Il tutto inizia in modo esilarante, con il robot che sembra urlare ad un bambino per aver portato degli insetti in casa, prima di dire al truffatore che avrebbe voluto diventare una ginnasta olimpica.

Imperturbato, il telemarketer continua a cercare di convincere il robot sulla linea dei 2600 dollari di credito vacanza residui, ma non ci riesce mai. Dopo diverse interruzioni e 15 minuti di chiamata, il truffatore mette l'AI in attesa e finge una chiacchierata con il suo supervisore. Non vogliamo svelarvi come andrà a finire, per cui godetevi il video!