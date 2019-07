No, non è il nuovo Apple Watch, è Galaxy Watch Active 2!

Non esiste uno smartwatch più popolare dell'Apple Watch, tanto che anche gli indossabili della concorrenza vengono scambiati per l'orologio di Apple. La stessa cosa vale per gli smartwatch di Samsung, ma stavolta vi è un motivo in particolare...

Lo smartwatch di Apple si distingue facilmente dai suoi principali concorrenti, poiché il suo design è immediatamente riconoscibile. Tuttavia, le ultime immagini promozionali del prossimo Galaxy Watch Active 2 di Samsung, che arriverà la settimana prossima, mostrano qualcosa di molto familiare.

Apple Watch rotondo? No, è il nuovo Galaxy Watch Active 2! / © Evan Blass

Il web è letteralmente impazzito non appena Evan Blass ha condiviso l'immagine che potete vedere qui sopra, scrivendo che sembrava una versione rotonda di Apple Watch piuttosto che un Galaxy Watch. In effetti non ha tutti i torti, date un'occhiata ai colori, alla mx tra metallo e vetro e, soprattutto, ai quadranti. Questo dispositivo sembra urlare Apple Watch sotto quasi ogni punto di vista, tanto che alcune persone hanno pensato che fosse uno dei primi render stampa di Apple Watch Series 5.

I'm guessing these are the new 'Apple Watch Series 5'?!?! — D☆T (@MrcleMakn) 23 luglio 2019

It’s definitely an Apple Watch. — Haralampi Stoyanov (@HaralampiSt) 25 luglio 2019

Questi utenti, seppur abbiano sbagliato, non hanno tutti i torti. Basterebbe dare uno sguardo all'attuale Apple Watch per capire il motivo per cui sono stati ingannati facilmente.

Quante similitudini vedete in questa immagine e quella precedente? / © Apple

Il dispositivo trapelato non può essere un Apple Watch, poiché, come osservato da molti altri utenti, l'immagine fornisce due importanti indizi. Prima di tutto, l'orologio mostra le ore 10:08, cioè un minuto prima dell'orario di solito impostato da Apple. Inoltre, la data segna il 5 agosto e sappiamo bene che Apple non ha in programma eventi per quella data, mentre Samsung sì.