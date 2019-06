Feiyu Vimble 2 recensione: stabilizzatore per smartphone a basso costo

Feiyutech Vimble 2 – Design e assemblaggio

Se siete amanti della registrazione video, sicuramente vi sarete già informati riguardo gli stabilizzatori. Per chi ancora non sa cos'è, si tratta semplicemente di un'asta stabilizzata, il cui obiettivo è quello di addolcire i movimenti e annullare i tremori generati durante le riprese.

Come la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato, il Vimble 2 offre quindi un design classico per questo tipo di prodotto. Realizzato in materiali compositi, rispetto alla prima generazione, riesce stavolta a rendere più facile scattare dall'alto o da un angolo più ampio.

Il Vimble 2 ha un formato molto compatto. / © AndroidPIT

Feiyu offre anche un treppiede che è possibile avvitare sotto lo stabilizzatore per realizzare dei video statici, utile per vlog o dirette sui social. Trovare questo accessorio nella confezione di vendita è molto conveniente, ma soprattutto è possibile utilizzare qualsiasi tipo di treppiede grazie alla vite standard.

Un piccolo treppiede viene consegnato nella scatola. / © AndroidPIT

Ergonomia

Sul manico è possibile utilizzare un joystick che consente di muovere il telefono da sinistra a destra o dal basso verso l'alto tramite un sistema motorizzato. Inoltre, a seconda del grado di forza con cui lo si preme, il movimento può accelerare o meno. Subito sotto si trova il pulsante di accensione e un altro per scattare foto o per far partire la registrazione video con una pressione prolungata. Il LED posto sopra il joystick consente di determinare la modalità in cui ci si trova.

Pochi pulsanti, ma essenziali. / © AndroidPIT

Nella parte posteriore, oltre alla presa di ricarica, è stato anche posizionato un piccolo grilletto per passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale, ricalibrare lo stabilizzatore o bloccarlo completamente in modo che non si muova. Infine, sul lato è presente un'altra porta microUSB e un pulsante dedicato allo zoom e alle varie impostazioni (bilanciamento del bianco, ad esempio).

Infine, la pinza è adatta a qualsiasi tipo di smartphone, anche quelli più grandi, come il OnePlus 7 Pro.

Il grilletto sul retro è comodo da usare. / © AndroidPIT

Nel complesso, il Vimble 2 è uno stabilizzatore piacevole da maneggiare grazie al suo peso (420 grammi senza telefono) e alle sue dimensioni compatte.