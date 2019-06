Recuperare video, foto e dati eliminati (per sbaglio) su Android

"Shit happens", direbbero gli americani, eppure quando ci succede di cancellare per sbaglio dati o video importanti più che alzare le spalle vorremmo scaraventare lo smartphone a terra. Siete finiti su questo articolo perché vi è appena successa la stessa cosa e state disperatamente cercando il modo di recuperare file e video eliminati? La nostra guida vi aiuterà a risolvere il problema!

Come recuperare file, foto o video tramite computer

Il modo più semplice di recuperare file eliminati, non importa che siano audio, video o PDF, è tramite un programma dedicato. Ne esistono svariati di servizi gratuiti scaricabili dal web, tra questi il più famoso è forse Wondershare Dr. Fone per Android, ma in questo articolo sfrutteremo la semplicità e velocità di Recuva, un programma completamente gratuito che in pochi minuti scansionerà la memoria del vostro smartphone e recupererà tutto ciò che avete sbadatamente eliminato.

Prima di fare qualsiasi altra cosa, anche semplicemente continuare a leggere la nostra guida, vi consigliamo di effettuare un backup completo dei vostri dati, giusto per non rischiare di perdere dati mentre cercate di recuperarli, sarebbe un paradosso inaccettabile.

Fatto? Bene, ora siete pronti a procedere:

Scaricate Recuva sul vostro computer.

Collegate lo smartphone al PC tramite cavo USB ed assicuratevi che il computer lo riconosca.

Avviate Recuva e seguite la configurazione iniziale in cui vi verrà chiesto che tipo di file volete recuperare.

Selezionate il vostro smartphone tra i possibili dischi da scansionare.

Avviate la scansione.

Una volta terminata la scansione selezionate i file (talvolta non è disponibile l'anteprima) e premete il tasto Recupera. Un consiglio: salvateli prima sul vostro computer, poi spostateli sul dispositivo e, da questo momento in poi, non sottovalutate i magici poteri di backup regolari e servizi di cloud.

Scegliete il tipo di file che volete recuperare e date il via alla procedura! / © AndroidPIT

Recuperate i vostri file con un'app (root)

Avete ottenuto i permessi di root diventando amministratori del vostro smartphone? Allora scordatevi pure di cavi USB, computer e programmi, per recuperare i vostri file e video cancellati non dovrete fare altro che scaricare un'app. Anche in questo caso il Play Store offre una ampia scelta e tra le migliori troverete senza dubbio DiskDigger e Undeleter Recover Files & Data. Quest'ultima è l'app sulla quale ci concentreremo.

Scaricate l'app gratuita dal Play Store.

Selezionate la memoria dalla quale desiderate recuperare i file eliminati (interna o esterna).

Avviate la scansione dei contenuti (a seconda della grandezza della vostra memoria il processo potrebbe impiegare da 2 al 10 minuti).

Una volta conclusa la scansione potrete sfogliare i file recuperati, suddivisi in diversi tab a seconda della categoria (documenti, foto, video) e scegliere quelli da salvare.

I file recuperati torneranno nella cartella in cui erano stati salvati la prima volta. Avere i permessi di root, come potete vedere, può offrire dei vantaggi.