Galaxy Fold avvistato ancora una volta in India

Galaxy Fold è finalmente pronto per il (ri)lancio e il fatto che diversi utenti lo stiano utilizzando da diverso tempo ne è la conferma. Lo smartphone pieghevole è stato avvistato ancora una volta in territorio indiano.

In un comunicato stampa ufficiale della scorsa settimana, Samsung afferma che il tanto atteso Galaxy Fold arriverà sul mercato a settembre, questa volta con la totale certezza di non incombere in ulteriori problemi di tipo tecnico. Non è sicuramente un bluff e le parole dall'azienda trovano conferma molto spesso: infatti, già all'inizio del mese, Galaxy Fold è stato avvistato prima nelle mani di una persona che viaggiava sulla metropolitana di Nuova Delhi.

Galaxy Fold è stato avvistato in una metro a Nuova Delhi. / © SamMobile

Quest'oggi, anche HC Hong, Presidente e CEO di Samsung Asia, è stato avvistato in possesso di un Galaxy Fold mentre si trovava in India per partecipare ad una cerimonia per l'annuncio di nuovi investimenti. Insomma, dopo i ritardi giustificati dal CEO, DJ Koh, per via di un dispositivo lanciato prima che fosse pronto, stavolta pare che lo smartphone pieghevole del gigante sudcoreano sia davvero pronto ad arrivare sugli scaffali di tutto il mondo.

Ed ecco il CEO di Samsung Asia che si aggira per la capitale indiana con un Galaxy Fold in mano. / © SamMobile

Tuttavia, anche se Samsung deve ancora confermare i dettagli del nuovo lancio, si vocifera che le vendite del Galaxy Fold saranno inizialmente limitate a mercati selezionati. L'India farà certamente parte della lista, insieme agli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e altri mercati principali.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più nel corso del mese di agosto.