Moto G6: l'aggiornamento ad Android Pie costringe all'hard reset

Se siete in possesso di un Moto G6 , fate attenzione: il nuovo aggiornamento ad Android Pie potrebbe causare un grosso problema in cui l'unica soluzione è l'hard reset.

Tra le intenzioni di Motorola vi è il voler recuperare quanti più clienti possibile, soprattutto per via di un mercato sempre più saturo in cui i marchi cinesi sono diventati il ​​vero (se non l'unico) rivale da battere. Per fare questo, l'azienda si affida alla distribuzione di aggiornamenti in tempi celeri, ma è anche vero che, a volte, la troppa fretta porta a degli errori imperdonabili.

Qualche settimana fa, l'azienda nelle mani di Lenovo ha annunciato l'arrivo di Android 9 Pie sul Moto G6. Tutto è sembrato andare secondo i piani, fino a quando alcuni utenti non hanno iniziato a segnalare importanti problemi legati allo sblocco del loro dispositivo. Più precisamente, subito dopo il riavvio, i Moto G6 aggiornati non riescono a superare la schermata di blocco, poiché il sistema non identifica il codice di sicurezza. Lo stesso problema si ripete anche con il sensore di impronte digitali.

Se non avete ancora aggiornato il vostro Moto G6 ad Android Pie, vi conviene aspettare!

L'unica nota positiva in questo bug è, allo stesso tempo, anche quella negativa. Infatti, per risolvere il problema vi è solo un modo: un hard reset. Bisognerà spegnere lo smartphone e riaccenderlo tenendo premuto il pulsante volume giù per entrare in modalità Recovery. A questo punto, utilizzare i pulsanti volume per navigare fino alla voce "cancella dati/ripristino impostazioni di fabbrica" e premere il pulsante accensione per confermare.

Naturalmente, non dobbiamo ricordarvi che l'hard reset significa perdere tutti i dati all'interno del vostro smartphone, giusto?