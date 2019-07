Galaxy Note10+: ecco le specifiche tecniche complete

La base di tutta la potenza hardware del Note10+, almeno in Europa, è il nuovo SoC Exynos 9825, prodotto su processo produttivo a 7 nanometri, quindi non solo più potente, ma anche più efficiente dal punto di vista del consumo energetico. Il chip presenta due core di fascia alta con una velocità di clock massima di 2,7GHz, più due core ARM da 2,4GHz. Inoltre, sono anche presenti altri quattro core dedicati al risparmio energetico e ai task meno esigenti con frequenza di clock massima impostata a 1,4GHz.

Galaxy Note10+ sarà probabilmente disponibile nelle varianti da 12GB di RAM e 256 e 512GB di memoria interna di tipo UFS 3.0. Inoltre, secondo i precedenti rapporti, sarebbe anche prevista la versione super costosa con 1TB di memoria interna, proprio come abbiamo visto a febbraio su Galaxy S10+.

Ormai sappiamo tutto sul prossimo Galaxy Note 10+. / © @ishanagarwal24

Slot microSD disponibile solo sul modello Plus

Una delle grandi differenze rispetto al modello "standard" è il fatto che solo la variante Plus disporrà di uno slot microSD per l'estensione della memoria. Su Note10 saranno invece disponibili soltanto i due slot nano SIM. Naturalmente entrambi i modelli condivideranno Bluetooth 5.0, NFC, WIFI 6 e altoparlanti stereo sviluppati da AKG con supporto Dolby Atmos.

Per quanto riguarda la batteria, Samsung ha deciso di optare per un modulo da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 45 W, l'ultima tecnologia sviluppata dal produttore stesso. Tuttavia, secondo le ultime fonti, all'interno della confezione di vendita del Galaxy Note10+ non troverete un caricabatterie da 45W, ma bisognerà acquistarlo separatamente ad un prezzo non proprio economico.

Note10+ sarà disponibile nelle colorazioni Silver e Black. / © @ishanagarwal24

Un'altra differenza rispetto al modello base è che Note10+ potrà ricaricarsi senza fili ancora più velocemente. Il nuovo caricabatterie wireless è in grado di supportare infatti fino a 20 W di potenza.

Altre informazioni

Galaxy Note10+ misurerebbe 162,3x77x8 millimetri per un peso complessivo di circa 198 grammi. Il dispositivo sarà realizzato in vetro con una struttura in metallo centrale e sarà ovviamente certificato IP68. In Europa, sarà inizialmente distribuito nelle colorazioni Black e Silver, quest'ultima arricchita da un gradiente ispirato a Huawei P30. Il prezzo di partenza sarà probabilmente di circa 1150 euro.

Il sistema operativo a bordo è Android 9 Pie in combinazione con l'interfaccia One UI in versione 2.0. Maggiori dettagli verranno svelati durante la presentazione che si terrà il prossimo 7 agosto a New York.

Galaxy Note10+: specifiche tecniche Sistema operativo Android 9 Pie + Samsung One UI 2.0 SoC Exynos 9825 octa-core Memoria 12GB RAM / 256 o 512GB e 1TB (espandibile tramite microSD) Display Infinity Dynamic AMOLED da 6,8 pollici (risoluzione UHD+) Fotocamera anteriore Dual Pixel 10MP f/2.2 con autofocus (HDR 10+, rilevamento viso, controllo vocale) Fotocamera posteriore Dual Pixel 12MP, f/1.5 - f/2.4

ultra grandangolo 16MP f/2.2

teleobiettivo 12MP con zoom ottico 2x, f/2.1

sensore ToF

Flash LED, HDR10+, OIS, AI S-Pen 4096 livelli di pressione, latenza <70 ms, punta 0,7 mm, IP68 Batteria 4300 mAh con supporto ricarica rapida fino a 45 W via cavo e 20W wireless Connettività Dual SIM, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, WIFI 6 Dimensioni e peso 162,3 x 77,1 x 7,9 mm, 198 g

