I migliori giochi Android per un'avventura spaziale

Lo spazio è sempre stato un luogo affascinante, una distesa infinita e maestosa che si estende ben al di là della nostra capacità visiva. È oggetto di analisi scientifiche, discussioni filosofiche, opere di narrativa ma anche lo scenario di molti videogiochi animati da astronavi con cannoni laser, popolazioni aliene pronte ad invadere la terra e galassie inesplorate tutte da scoprire. Anche il Play Store offre tantissimi giochi ambientati nello spazio, dai giochi di strategia alle corse clandestine tra le galassie, ed in questo articolo vi mostriamo i migliori!

Galaxy on Fire 2HD: un'avventura tra le galassie Uno dei migliori giochi spaziali sul Play Store è Galaxy On Fire 2! Si tratta di un titolo in alta definizione che vi farà viaggiare nello spazio attraverso grafiche tridimensionali immersive alla ricerca dei pirati da sconfiggere. La modalità di gioco di default mette a disposizione un joystick virtuale, con il quale potrete ruotare la direzione della vostra astronave, un pulsante dedicato all'accelerazione ed un tasto per lanciare missili. Inizialmente questà visuale può creare un po' di confusione e dovrete abituarvi all'idea di selezionare la freccia verso il basso per andare in su e viceversa, ma è sempre possibile cambiare modalità e sfruttare l'accelerometro del dispositivo e ruotarlo fisicamente per dare la giusta direzione al pilota. Una guerra stellare avvincente durante la quale verrete accompagnati da una colonna sonora incalzante che vi darà la giusta carica.

Galaxy on Fire 2™ HD Green the planet: date nuova vita ad un pianeta estinto Come diavolo si gioca? Sarà la prima domanda che vi balenerà nel cervello quando aprirete Green the Planet, un'avventura spaziale pixelata disponibile gratuitamente nel Play Store. Lo scopo del gioco è quello di far crescere l'erba su di un pianeta senza vita collezionando e trasformando l'energia delle comete grazie ad un decompositore, facendo piovere strani oggetti dagli asteroidi che sorvolano il pianeta e costruendo sempre più strumenti per accelerare il processo. Il gioco è assurdo ma per qualche strano motivo riesce a catturare l'attenzione: sarà la grafica anni '90 o la musichetta ipnotica, fatto sta che secondo noi si tratta di uno dei videogame spaziali per Android più originali del Play Store.

Green the Planet Star Wars: Commander: scegliete da che parte stare Tra i migliori giochi dedicati alle avventure nello spazio non potevamo non inserirne uno ispirato a Star Wars, con tanto di colonna sonora originale. Si tratta di un gioco di strategia nel quale dovrete costruire, torretta dopo torretta e muro di cinta dopo muro di cinta, il vostro campo base e renderlo il più sicuro possibile in preparazione ad improvvisi attacchi nemici. Una sorta di Clash of Clans ispirato a Guerre Stellari. Scegliete se stare dalla parte dell'impero o se ribellarvi, addestrate le truppe, difendete la vostra base costruita strategicamente e combattete in diversi pianeti dell'universo, il tutto grazie a monete e materiali da costruzione accumulati nel corso dell'avventura. Un tutorial iniziale vi guiderà passo passo durante i primi livelli del gioco! I migliori giochi di strategia Android per un divertimento senza pari

Star Wars™: Commander Star Trek Trexels: comandate la vostra astronave Un'altra avventura spaziale con grafica retrò che non potete assolutamente perdervi. In Star Trek Trexels vi spingerete verso una galassia inesplorata appartenente in passato alla misteriosa e ormai estinta razza dei Progenitori. Sarete voi a comandare l'astronave e a gestirne ogni singolo aspetto, dalla scelta delle stanze da costruire al suo interno alla selezione attenta del personale, fino a decidere la rotta di ogni singola spedizione spaziale. Si tratta di un gioco che richiede concentrazione ed una buona conoscenza dell'inglese per riuscire ad apprezzare al meglio il gameplay e sapere cosa aspettarsi da ogni missione. Più che un gioco di azione si tratta di un gioco di logica e strategia che vi farà passare ore incollati al display. I migliori giochi android per rivivere le avventure degli ultimi film di Hollywood!

Star Trek™ Trexels Space Racing 3D: una corsa spazio-temporale Un videogioco di corse futuristiche anti-gravità non poteva certo mancare nella nostra carrellata di videogiochi ambientati nello spazio. Per tutti coloro che hanno passato la propria infanzia a giocare a Wipeout, questo titolo non potrà mancare assolutamente all'appello. Non è richiesta una grande capacità di guida, ma voglia di gareggiare a tutta velocità e di annientare gli avversari a colpi di razzi. Questo titolo ofre ben 3 modalità di gioco, Career, Chase e Survival e oltre 40 diverse piste sulle quali sfrecciare a più non posso con le vostre astronavi spaziali modificate a piacimento. Per pilotare il velivolo non dovrete fare altro che selezionare le frecce ai lati del display e sfruttare i pulsanti virtuali per sganciare missili, mettere il turbo o attivare lo scudo per proteggervi dagli attacchi nemici. Riuscirete ad andare oltre il livello 4? I migliori giochi multiplayer Android per divertirsi in compagnia Sfrecciate tra le galassie con Space Race 3D! / © 3DGames / ANDROIDPIT Space Racing 3D - Star Race MARVEL Sfida dei Campioni: un picchiaduro cosmico Anche questo gioco è ambientato nello spazio e vede come protagonisti supereroi e cattivi della Marvel. Ciò che dovrete fare è prendere parte alla grande battaglia cosmica creando un team vincente per ottenere il titolo di Campione dei Campioni Marvel! MARVEL Sfida dei Campioni è un picchiaduro d'eccellenza dove potrete mettere alla prova le vostre capacità strategiche e di gestione. Mettere insieme il team vincente e migliorare i vostri campioni non sarà duro! Prepatatevi ad esplorare nuove mappe missione e ad ottenere i bonus sinergia basati sulle relazioni. Una vera avventura in stile MARVEL vi aspetta nello spazio!

Potete scaricare MARVEL Sfida dei campioni dal Play Store. Avicii Galaxy: grafica e soundtrack imperdibili Ho lasciato per ultimo questo gioco perchè a mio avviso si tratta del più spaziale della lista. Avicii Galaxy si distingue dalla massa perché offre un gioco ambientato in uno spazio tridimensionale e minimalista ed offre un gamplay intuitivo, facile e perfetto per occupare i tempi morti. Nel gioco comanderete un'astronave spaziale, o una semplice freccia a seconda dei punti che avete ottenuto, attraverso uno spazio triangolare in 3D e dovrete cercare di prendere le frecce del colore giusto, indicate sul lato destro del display ed evitare invece quelle non gradite, il tutto con un semplice swipe verso destra o sinistra. Più avanti andrete e più ostacoli incontrerete lungo il percorso, ma a guidarvi e a darvi il giusto ritmo sarà una colonna sonora imperdibile ispirata al singolo True di Avicii. Un gioco che allenerà i vostri riflessi e vi terrà incollati al display. Le migliori app di logica: tenete sempre allenato il cervello