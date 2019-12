Smartphone sotto i 300 euro? Ecco i campioni del rapporto qualità/prezzo

Avete deciso di acquistare un nuovo smartphone ma il vostro budget non supera i 300 euro? Non preoccupatevi perché in questa fascia di prezzo è possibile trovare ottimi dispositivi con versioni di software aggiornate e feature simili a quelle integrate nei nuovi flagship. Scorrete la nostra lista dei migliori smartphone Android sotto i 300 euro per un acquisto intelligente e vantaggioso!

Realme X2

Non poteva mancare in questa lista il Realme X2, arrivato sul mercato nel mese di ottobre. Il brand cinese propone aò prezzo di 299 euro un dispositivo davvero convincente sia dal lato del design che delle prestazioni. Un look elegante, schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 2340x1080 pixel, lettore d'impronte digitali sotto lo schermo, Snapdragon 730 e 8GB di RAM, batteria da 4000mAh con ricarica rapida VOOC Flash Charge da 30 Watt.

Realme X2 se la cava bene con qualsiasi tipo di task, anche con giochi come PUBG. La fotocamera montata sul retro si affida ad un quartetto versatile (64+8+2+2 MP) che consegna delle buone foto quando le condizioni di luminosità sono buone ma che fa fatica con scenari poco illuminati. Presente il mini-jack per le cuffie ed il supporto per la scheda microSD.

Un ottimo rapporto qualità/prezzo! / © AndroidPIT

Realme X2 – Specifiche tecniche Dimensioni: 158,7 x 75,2 x 8,6 mm Peso: 182 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,4 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (403 ppi) Fotocamera frontale: 32 megapixel Fotocamera posteriore: 64 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: ColorOS RAM: 6 GB

Memoria interna: 64 GB

Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 730 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Xiaomi Mi 9T

Se avete un budget di 300 euro vale la pena considerare il Mi 9T di Xiaomi. Anche in questo caso vi porterete a casa uno smartphone completo che non rinuncia ad un design moderno affiancandolo a delle ottime prestazioni. Come su Realme X2 troverete integrato lo Snapdragon 730 supportato da 6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna non espandibile.

Mi 9T offre sul retro una tripla fotocamera (48+13+8MP) che, come nel caso del Realme X2, permettono di scattare delle foto ricche di dettagli in buone condizioni di luce. Lo Xiaomi Mi 9T sorprende poi per la sua fotocamera a comparsa che entra in azione quando necessaria e libera lo schermo OLED da 6,39 pollici da notch o fori. La batteria da 4000 mAh supportata a ricarica rapida da 18W riesce a garantire una giornata di autonomia sotto un utilizzo intensivo. Un buon compagno di avventure!

Con fotocamera pop-up! / © AndroidPIT

Xiaomi Mi 9T – Specifiche tecniche Dimensioni: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm Peso: 191 g Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,39 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (403 ppi) Fotocamera frontale: 20 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: MIUI RAM: 6 GB Memoria interna: 64 GB

Memoria removibile: Non disponibile Chipset: Qualcomm Snapdragon 730 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Samsung Galaxy A50

Galaxy A50 è uno dei validi smartphone della nota serie A di Samsung. Il suo punto di forza è sicuramente il display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione in FHD+ e la batteria da 4000 mAh che fa fatica a scaricarsi. Galaxy A50 offre tutto ciò che ci si aspetta da un buon smartphone di fascia media tra cui una tripla fotocamera da 25+8+5 MP che offre buoni risultati. Presente anche un lettore di impronte digitali sotto lo schermo e il riconoscimento facciale 2D. Insomma un valido smartphone di fascia media che non rinuncia ad un look elegante!

Samsung Galaxy A50 non vi deluderà! / © AndroidPIT

Samsung Galaxy A50 – Specifiche tecniche Dimensioni: 158,5 x 74,7 x 7,7 mm Capacità della batteria: 4000 mAh Dimensioni del display: 6,4 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2340 x 1080 pixel (403 ppi) Fotocamera frontale: 25 megapixel Fotocamera posteriore: 25 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 4 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: microSD Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,3 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite è un valido dispositivo di fascia media con una verve fi fascia alta! I suoi punti di forza sono il design compatto e maneggevole, la batteria da 3340 mAh che riesce a garantire senza problemi una giornata di autonomia, e la tripla fotocamera sul retro (48+8+2 MP) che soddisferà la maggior parte di voi con foto convincenti in termini di dettagli e rappresentazione dei colori.

Ad animare lo smartphone ci pensa il Kirin 710 supportato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile via microSD. Rispetto ad altri dispositivi presenti in questa lista, il P30 Lite non si affida ad uno schermo OLED ma ha un IPS che pecca in termini di luminosità e angoli di visione. Nel complesso però il P30 Lite è un'ottima scelta per il prezzo, sopratutto ora che lo si trova sotto i 250 euro.

Lettore d'impronte sul retro, una rarità! / © AndroidPIT

Huawei P30 Lite – Specifiche tecniche Dimensioni: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm Peso: 159 g Capacità della batteria: 3340 mAh Dimensioni del display: 6,15 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 2312 x 1080 pixel (415 ppi) Fotocamera frontale: 24 megapixel Fotocamera posteriore: 48 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Emotion UI RAM: 4 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: microSD Chipset: HiSilicon Kirin 710 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 4.2

Motorola Moto G7 Plus

Fin dalla quarta generazione della serie Moto G, la variante Plus è sempre stata quella più attesa da innumerevoli utenti alla ricerca di un modello completo ad un prezzo interessante. Questa versione migliora ogni anno, così come il suo prezzo che purtroppo aumenta proporzionalmente. Moto G7 Plus porta con sé il meglio della nuova gamma.

Il design segue la stessa logica degli altri modelli ed è caratterizzato da una raffinata finitura che combina l'alluminio ai bordi e il vetro anteriore e posteriore, mentre il sensore biometrico è stato integrato nel logo dell'azienda. Sotto il cofano si nasconde un processore Snapdragon 636 da 1,8 GHz con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, mentre il display da 6,24 pollici offre una risoluzione in FHD+. Presente una doppia fotocamera (16MP + 5MP) ed una batteria da 3000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 27W.

Moto G7 Plus è una valida scelta sotto i 300 euro. / © AndroidPIT

Motorola Moto G7 Plus – Specifiche tecniche Dimensioni: 157 x 75,3 x 8,27 mm Peso: 172 g Capacità della batteria: 3000 mAh Dimensioni del display: 6,24 pollici Tecnologia display: LCD Fotocamera frontale: 12 megapixel Fotocamera posteriore: 16 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Stock Android RAM: 4 GB Memoria interna: 64 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 636 Numero di core: 8 Velocità di clock: 1,8 GHz Connettività: Dual-SIM

Quali altri validi smartphone Android aggiungereste alla nostra lista?