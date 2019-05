Google Nest Hub hands-on: il centro di controllo della smart home

Con il Nest Hub, il primo smart display di Google sta finalmente arrivando in Europa. Abbiamo già avuto il tempo di provare il dispositivo smart home e in questo hands-on vi diamo le nostre prime impressioni sulla combinazione di una cornice digitale, un centro di controllo smart home e un Google Home.

Tablet + Google Home = Nest Hub Fondamentalmente, il Nest Hub assomiglia alla versione mini di Google Home Max , con un tablet altrettanto piccolo incollato nella parte anteriore. Per capirci, la base è un altoparlante full-range con lo stesso rivestimento in tessuto degli altri dispositivi domestici intelligenti di Google, come Home Mini. Purtroppo, l'angolo del display non può essere regolato. / © AndroidPIT Lo smart display si appoggia saldamente su una base gommata larga 6,7 centimetri antiscivolo. Se non si digita sul display con una potenza inutilmente elevata, non si dovrebbe correre il rischio di rovesciarlo grazie anche al peso di 480 grammi. Solo il cavo di alimentazione bianco in entrambe le versioni spicca sul retro. L'altoparlante si trova sopra il logo di Google e si irradia all'indietro. Il display da 7 pollici ha un'ampia cornice che ospita il sensore di luce ambientale EQ e due microfoni ad ampio raggio sulla parte superiore. Sul retro dello schermo è presente un bilanciere del volume e un interruttore hardware per disattivare il microfono. Se quest'ultimo è spento, un piccolo LED rosso si illumina sul lato anteriore. Con un piccolo interruttore sul retro si disattivano i microfoni. / © AndroidPIT

Piccolo sì, ma è anche bello? Un pannello LCD da 7 pollici (1024x600 pixel) viene utilizzato come display per il Google Nest Hub . La sua luminosità può essere regolata in dieci fasi manualmente ma viene regolata automaticamente sulla base al sensore di luce. In questo modo non solo si garantisce che i colori e i contrasti siano regolati in base alle condizioni di luce, ma anche che lo schermo sia oscurato di notte e visualizzi solo l'ora. I due microfoni di lato ed il sensore di luce ambientale al centro. / © AndroidPIT Il touch display reagisce rapidamente agli input quando viene toccato per la prima volta e convince con la regolazione automatica dei colori e con buoni contrasti. Anche se il piccolo display da 7 pollici probabilmente trova facilmente spazio nelle quattro pareti di casa vostra, a causa delle sue dimensioni rimane discutibile se sarà utile e comodo a lungo termine quando si tratta di visualizzazione di contenuti. Questo è quello che scopriremo per il test completo.

Controllo smart home e Chromecast tutto in uno Abbiamo attivato il Nest come di consueto tramite l'applicazione Google Home sullo smartphone. Tra le altre cose, è anche possibile specificare se si desidera visualizzare foto preselezionate o immagini dal proprio account Google Foto quando non in uso. Le azioni sulla schermata iniziale, che mostra l'ora, il tempo e le informazioni sull'immagine visualizzata, vengono eseguite con tocchi e gesture. Se si scorre dall'alto verso il basso, si ottiene l'accesso ai dispositivi domestici intelligenti collegati a Google Home. È possibile controllare le luci, selezionare una routine, un dispositivo per lo streaming o accedere a una telecamera di sicurezza. Se si scorre dal basso verso l'alto, è possibile utilizzare le opzioni rapide per regolare la luminosità e il volume, passare alla modalità DND, impostare una sveglia o passare alle impostazioni. Tramite il Nest Hub potete controllare la vostra Smart Home. / © AndroidPIT Un singolo tocco apre le Google Cards che conosciamo bene da Google Assistant. A seconda della selezione, qui vengono visualizzate le ultime notizie in formato video, le playlist preferite di Spotify o i video di YouTube. Se si scorre da sinistra a destra nella schermata iniziale, lo Smart Display mostrerà solo l'ora, ottimo per la notte. Assistente Google e tutto ciò che ne consegue Secondo Google, il Nest Hub dovrebbe comunque essere gestito principalmente tramite l'assistente vocale. La maggior parte dei comandi che conoscete da Google Home (e tutti gli altri speaker compatibili) funzionano. Ciò significa che è possibile ascoltare e visualizzare il meteo, i prossimi appuntamenti o la strada per andare a lavoro, cercare musica o ascoltare la radio, nonché visualizzare le ricette in cucina. Google Assistant: la lista completa dei comandi in italiano Grazie all'integrazione di Google Cast, è anche possibile utilizzare il display intelligente come un Chromecast e inviare in streaming i video al dispositivo. Tuttavia, ci sono delle restrizioni: non esiste ancora un'integrazione con Netflix anche se è prevista. Avrete accesso a YouTube e altre fonti di contenuti video. / © AndroidPIT Per il nostro test finale daremo naturalmente un'occhiata più da vicino a quali media e informazioni il Nest Hub supporta.

Suono forte ma piatto Il suono proveniente dal piccolo altoparlante con livello di pressione sonora di 80dB (a 1kHz e 1 metro di distanza) è solido. Sembra più che sufficiente per non solo sentire la pentola che frigge in cucina, ma anche la ricetta letta ad alta voce, il video di YouTube o la canzone riprodotta. Per un po' di musica in cucina l'altoparlante è sufficiente. / © AndroidPIT Naturalmente non ci si dovrebbe aspettare un capolavoro tecnico del suono a questo punto. È un po' più forte di Google Home Mini ma non suona così bene al massimo volume. Specialmente quando si alza il volume oltre il 50%, il suono sembra rapidamente metallico. Il suono è piatto, sottile e privo di bassi. Purtroppo non c'è la possibilità di collegare il Nest Hub ad un altoparlante migliore tramite jack o Bluetooth.

Google Nest Hub – Specifiche tecniche Dimensioni: 118 x 178,5 x 67,3 mm Peso: 480 g Dimensioni del display: 7 pollici Tecnologia display: LCD Schermo: 1024 x 600 pixel (170 ppi) Connettività: Bluetooth 5.0