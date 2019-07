Guarda mamma, metto in pausa i video e i giochi senza mani!

Selfie e sblocco facciale sono le azioni più importanti svolte dalle fotocamere anteriori degli smartphone. Tuttavia, grazie a questa applicazione potrete utilizzarla anche per mettere in pausa giochi e video in riproduzione in maniera completamente automatica.

Sapere quando non badate allo schermo del vostro smartphone è una funzione abbastanza importante per un dispositivo "intelligente": Face Pause dimostra uno dei migliori esempi su come sfruttare tale capacità, ovvero mettendo in pausa giochi o video durante la riproduzione non appena si accorge che l'utente distoglie lo sguardo dal display.

Se avete già sentito parlare di una cosa del genere, probabilmente avete avuto a che fare con la funzione Smart Stay di Samsung, che mantiene lo schermo acceso se rileva che gli occhi dell'utente lo stanno ancora fissando. Anche Google sembra sia interessata ad implementare qualcosa di simile su Android Q, ma, nel mentre, l'app in questione introduce in via prioritaria qualcosa di conveniente.

Face Pause è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, quindi non lamentiamoci se non dovesse risultare stabile, ma migliorerà col tempo. Come suggerisce il nome, l'applicazione, sviluppata da CarlDuncan del team di XDA-Developers e attualmente disponibile sul Play Store, mette in pausa una partita o la riproduzione di un video quando l'utente guarda altrove.

Tra i bug più noti vi è qualche problema con YouTube, ma lo sviluppatore ha già riferito di essere al lavoro per risolvere. Cosa ne pensate di questa idea?