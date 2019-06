HTC e il museo del Louvre vi fanno (ri)scoprire la Monna Lisa in VR

Sono già passati 500 anni dalla morte del grande Leonardo da Vinci. Chi se non il museo del Louvre potrebbe rendergli un tributo all'altezza del suo talento? In collaborazione con HTC, il museo presenta la sua prima esperienza di realtà virtuale in cui potrete vedere la Monna Lisa prendere vita.

Questa esperienza prende il nome di "Monna Lisa: Beyond the Glass". L'obiettivo è quello di permettere ai visitatori di interagire con la pittura in uno spazio virtuale, guardando l'opera da vicino, al di là del vetro protettivo. Vedrete tutti i dettagli approfittando di un recente studio scientifico che ha rivelato le tecniche utilizzate dall'artista per creare il suo capolavoro, in modo da poter imparare molto di più sulla famosa Monna Lisa.

(Ri)scoprite la Monna Lisa in realtà virtuale. / © Museo del Louvre

Tutto ciò che vi occorre è un visore VR targato HTC. Dopodiché potrete passare attraverso VIVEPORT e accedere al servizio che sarà presto disponibile anche su altre piattaforme VR. La realtà virtuale lascia molti utenti in dubbio, ma alcune aree, come la medicina o l'accesso alla cultura, sono applicazioni che meritano di essere evidenziate per dimostrare che non riguarda solo i videogiochi.

La mostra su Leonardo da Vinci sarà aperta al pubblico dal 24 ottobre 2019 al 24 febbraio 2020 presso la Sala Napoléon.