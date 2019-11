Black Friday 2019: pronti ad accaparrarvi la migliore offerta?

Il Black Friday quest'anno cadrà il 29 novembre! Non ditemi che non sapete di cosa si tratti? Il Black Friday è il giorno in cui, originariamente negli Stati Uniti ed ora un po' ovunque nel mondo, inizia lo shopping natalizio ed una marea di sconti e offerte speciali vengono rese disponibili durante l'arco dell'intera giornata. Un ottimo modo per portarsi a casa dei regali tecnologici risparmiando qualche euro!

Cos'è il Black Friday?

Il Black Friday, letteralmente venerdì nero, è il giorno più atteso dell'anno dagli amanti dello shopping statunitense e da chi vuole fare scorta di regali a prezzi stracciati in vista del Natale. Il Black Friday cade infatti l'ultimo venerdì del mese di novembre (quest'anno il 29) e permette di acquistare qualsiasi tipo di articolo, dall'abbigliamento, ad oggetti per la casa, fino alla tecnologia, a prezzi scontatissimi.

Vi sarà probabilmente capitato di vedere in TV o sul web delle immagini che mostrano una marea di persone agguerrite che aspettano l'apertura delle serrande del centro commerciale per potersi fiondare all'interno e mettere nel carrello qualsiasi tipo di articolo. I più ambiti sono i noti Door buster, articoli a numero limitato, solitamente collocati vicini all'ingresso del negozio, riservati ai clienti più veloci, a quelli che sono disposti a tutto pur di mettere mano allo smartphone in super offerta.

Non fatevi sfuggire le migliori offerte del Black Friday 2019! / © AndroidPIT

Black Friday: storia, origine e diffusione

Questo evento consumistico è nato negli anni '60 e le origini del termine sono piuttosto dubbie. Tra le ipotesi più attendibili quella secondo la quale la parola black, nero, faccia riferimento al colore dell'inchiostro utilizzato nei registri contabili per segnare gli introiti delle vendite, in contrasto al rosso delle perdite. Un'altra tesi giustifica invece l'utilizzo del termine in riferimento al traffico caotico generato dall'evento che nel 1960 congestionò le strade di Philadelphia.

Il venerdì nero, concedetemi la traduzione, con il passare del tempo è diventato sempre più popolare grazie alla diffusione di coupon e di speciali promozioni inviate ai clienti via email e, con la diffusione dello shopping online, ha superato i confini americani per raggiungere altri continenti, Europa inclusa. In Italia il Black Friday ha ormai preso piede da qualche anno. Era stata proprio Apple a mettere a disposizione sull'Apple Store già nel 2011 una serie di offerte speciali limitate e, dopo di lei, anche Amazon.it ha deciso di regalare ai suoi consumatori una pazza giornata anzi, un pazzo weekend, di sconti imperdibili.

Il Black Friday non dura una sola giornata

Ora i tanti shop online che sfruttano questa occasione per promuovere sconti ed offerte interessanti non si fermano al lunedì, ma continuano la promozione quantomeno fino al lunedì sucessivo, noto ormai come Cyber Monday. Durante questi quattro giorni (29 novembre-2 dicembre) vi consigliamo di tenere d'occhio le offerte in circolazione, ne vale la pena!

Black Friday 2019: i negozi da tenere d'occhio

Sono tanti gli shop online che, in occasione del Black Friday, offrono sconti su dispositivi e accessori. Tra questi vale la pena tenere d'occhio eBay ed Amazon in particolare. Anche molti dei brand produttori di smartphone solitamente propongono dispositivi in offerta direttamente negli shop ufficiali, aguzzate le orecchie!

Durante la giornata di venerdì 29 novembre aggiorneremo questo articolo con le offerte più interessanti in corso. Nel mentre preparatevi a fare scorta di regali con il Black Friday!