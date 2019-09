Huawei Vision: la TV 4K con funzionalità per l'IoT

Le funzioni più prettamente "televisive" sono solo uno degli aspetti della nuova Huawei Vision. Al suo interno l'intelligenza artificiale gioca un ruolo importante e propone un'interazione intelligente attraverso la AI-Eye. Huawei Vision permette di controllare i dispositivi smart in casa, funge da hub per l'internet delle cose ed è pensata per essere utilizzata con lo smartphone.

Durante il keynote, sono state nominate diverse feature come Perceptive AI-Eye per le videochiamate, AI Fitness, che riesce a riconoscere le articolazioni e AI Kids. Occorrerà però utilizzare Huawei Vision per capire come funzionano e in che situazioni possono rivelarsi utili.

Una fotocamera AI si nasconde all'interno della Huawei Vision. / © Screenshot: AndroidPIT

Huawei utilizza sulla Huawei Vision un display Quantum Dot Screen in 4K. Il produttore offre quattro tagli diversi: 65 pollici e 75 pollici al lancio, 55 pollici e 85 pollici in arrivo successivamente. La Smart TV presentata da Huawei offre poi una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Dal lato audio, con Huawei Vision si ottiene un effetto 5.1 professionale con modellazione intelligente del campo sonoro e controllo del fascio luminoso. Il televisore stesso integra otto altoparlanti, un subwoofer e un riflettore.

La Huawei Vision TV ha una risoluzione 4in K. / © Screenshot: AndroidPIT

Huawei Vision è dotato di un telecomando con touchpad, connettività Bluetooth 5.0 ed una batteria che promette tre mesi di autonomia con una sola carica.

Nessun prezzo o disponibilità è stato precisato durante l'evento: Per ora potrebbe tuttavia essere disponibile solo in Cina, vi terremo aggiornati!