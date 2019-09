Watch GT2: pronti ad ammirarlo il 19 settembre?

Il Watch GT2 dovrebbe arrivare in due modelli: Classic e Sport, con differenze nel design e nei cinturini. Dopo il successo della prima generazione, il suo successore sta scaturendo parecchia curiosità nel web. Per quanto riguarda il prezzo, Huawei probabilmente lo proporrà ad un prezzo interessante compreso tra i 200 e i 300 euro.

La conferenza stampa a Monaco di Baviera è vicina e sarà ricca di annunci. Oltre alla nuova gamma Huawei Mate 30 e al Watch GT2, Huawei potrebbe rivelare qualche dettaglio sul Mate X, il tanto atteso dispositivo pieghevole già mostrato al MWC.

In un teaser pubblicato su Twitter, il drago cinese lascia intendere vi saranno altre sorprese. Si nota una lampadina, una bussola, un giradischi, un pneumatico, il quadrante di un vecchio telefono e lo slogan "RethinkPossibilities".

Se siete curiosi di scoprire tutte le novità di casa Huawei potrete seguire la conferenza in diretta come ogni anno. L'evento verrà trasmesso in diretta su YouTube.

Everything you’ve been waiting for is finally on its way.

Get ready to #RethinkPossibilities with the #HuaweiMate30 Series.

See it first on 19.09.19: https://t.co/9ugi5gG9ci pic.twitter.com/vANSATfux5