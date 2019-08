I 4 migliori giochi di mistero e crimine per gli amanti dei gialli

Siete affascinati dai gialli e dalle misteriose scene del crimine e Cluedo con i romanzi di Agatha Christie sono sempre stati i vostri più affidati compagni di giochi ed avventure? Preparatevi allora ad immergervi in intriganti e misteriose scene del crimine cercando di cogliere ogni singolo indizio per riuscire a svelare il delitto. Prendete in mano il vostro dispositivo Android e scaricate subito i migliori giochi di mistero e crimine che vi regaleranno intense ore di gioco e suspense.

Sono certa avrete già sentito parlare della serie televisiva di CSI che ruota intorno alle avventure notturne della polizia scientifica di Las Vegas che sfrutta ogni tipo di tecnologia per risolvere i sanguinosi crimini. Se amate non solo la serie TV ma il genere poliziesco in generale, non rimarrete delusi dal gioco dove dovrete andare alla ricerca degli indizi, analizzare le prove e risolvere il caso.

Che fare quindi? Mettetevi subito alla ricerca di nuovi oggetti che potrebbero aiutarvi a risolvere il mistero, a capire cosa si nasconde dietro questo strano caso. Il gioco è intrigante e ben fatto. L'unica pecca del gioco è che non supporta la lingua italiana ma per il resto vale davvero la pena provarlo! Ah, dimenticavo, il gioco è basato su fatti realmente accaduti...

Mysteryville 2: Hidden Crimen

In Mysteryville 2 vi ritroverete ad impersonare Laura Winner, una nota giornalista che, tornata nella cittadina di Mysteryville per una rilassante vacanza, si renderà presto conto che il suo caro amico William Witowsky è inspiegabilmente scomparso. Dovrete essere voi a risolvere il caso e, se volete accettare un consiglio, tenete bene d'occhio il nuovo curato!

La trama è avvincente, l'atmosfera è quella di un vero poliziesco e la grafica, nonostante non sia tra le più moderne, conferisce un tocco vintage al gioco. Un lato negativo del gioco è che richeide acquisti in-app per procedere, consideratelo più come una sorta di prova gratuita.

Andate alla ricerca di William Witowsky! / © ANDROIDPIT

Who Is The Killer

Il nome dice già tutto, in Who Is The Killer dovrete identificare il crudele assassino. Ogni storia, proprio come nei classici romanzi gialli inglesi, è misteriosamente legata al passato e ognuno dei sospettati potrebbe essere il colpevole del delitto. Parlate con i personaggi del gioco, cercate gli indizi sulla scena del crimine e fermate l'assassino entro sette giorni dall'omocidio.

Finito il primo episodio, potrete scaricare dal Play Store anche gli altri tre!

Chi sarà l'assassino? / © ANDROIDPIT

Quali altri giochi di crimine e mistero conoscete e quali preferite utilizzare su smartphone?