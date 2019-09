IFA 2019: ecco cosa vogliamo davvero vedere a Berlino

Huawei: tra ban, Mate X e HarmonyOS

La conferenza stampa di Huawei è a mio avviso quella che potrebbe riservare i dettagli più interessanti. Partendo dal lato hardware: il nuovo chip Kirin 990, realizzato con processo FinFET a 7nm e con modem 5G integrato, sarà lanciato durante l’evento. Sarà proprio lui a far correre il nuovo Mate 30 Pro e il tanto atteso Mate X. Il Kirin 980 è stato annunciato durante IFA 2018 e le promesse fatte durante l’evento di lancio sono state mantenute: Huawei Mate 20 Pro e Huawei P30 Pro ne sono un chiaro esempio.

Durante il keynote Richard Yu potrebbe rivelare qualche dettaglio in più sulla presentazione della nuova serie Mate 30, la cui data di lancio è stata ufficialmente comunicata su Twitter qualche giorno fa. Che decida di rivelarci quella di Mate X ora che Samsung si appresta a rilasciare il Galaxy Fold proprio durante l'IFA? C'è poi qualche altro dettaglio che Huawei dovrebbe a mio avviso fornire: il futuro di HarmonyOS e la strategia del brand ora che il ban statunitense tiene lontani i servizi Google dal nuovo flagship in arrivo. La curiosità è tanta!

Riusciremo a sapere qualcosa di più su Mate X e HarmonyOS? / © Huawei

Smartphone pieghevoli

C'è poi chi, come Pierre, si aspetta dall'IFA ciò che purtroppo non abbiamo potuto vedere negli ultimi mesi, ovvero l'arrivo sul mercato degli smartphone pieghevoli. Annunciati mesi fa, questi dispositivi che dovrebbero rivoluzionare il mercato della telefonia mobile, non sono ancora stati commercializzati.

L'IFA potrebbe essere la vetrina perfetta per i produttori per comunicare finalmente le loro uscite al grande pubblico. Samsung, il numero uno al mondo nel mercato, potrebbe svelare la nuova versione del Galaxy Fold dopo il suo fallito lancio lo scorso aprile. È anche l'occasione perfetta per il produttore sudcoreano di rubare i riflettori ad Apple prima della presentazione del nuovo iPhone il 10 settembre.

Motorola, e il suo famoso RAZR, potrebbe sorprenderci con un dispositivo pieghevole diverso dalla concorrenza e puntando sulla carta nostalgia. Infine non c'è dubbio che anche OPPO, LG o HMD Global stiano lavorando su dei simili progetti.

Cari brand, fate scendere in campo i vostri smartphone flessibili ! / © Samsung

HMD Global e dispositivi Nokia (smart e non)

A David piace parecchio ciò che HMD Global ha fatto con il marchio Nokia negli ultimi 12-18 mesi. Il produttore sembra aver padroneggiato il budget per il mercato di fascia media, offrendo dispositivi ben fatti che girano una versione pura di Android in tutte le fasce di prezzo.

Il Nokia 9 PureView lo ha deluso ma almeno il marchio ha provato qualcosa di diverso con il suo dispositivo di punta che si è distinto con la sua fotocamera nella giungla di smartphone in circolazione. HMD Global ha già confermato che quest'anno all'IFA lancerà diversi nuovi dispositivi, un mix di smartphone e feature phone.

Si aspetta di vedere presentato il 2720 4G ma durante l'evento potrebbe succedere di tutto. Sarebbe felice di vedere un Nokia 7.2 o 8.2, per esempio. Pensa che sia troppo presto per l'economico smartphone 5G di Nokia ma potremmo capire qualcosa di più sulla strategia del brand e sulla possibile roadmap. In entrambi i casi, quest'anno vale la pena tenere d'occhio HMD Global!

We're introducing new members to the family at this year’s IFA event in Berlin. Expect a mix of smart and feature phones – can you guess which one this will be? #IFA19 #NokiamobileLive pic.twitter.com/jF9iROacVZ — Nokia Mobile (@NokiaMobile) August 28, 2019

Sony: una busta ricca di sorprese

Steffen invece è particolarmente incuriosito da Sony, e c'è una ragione per questo: l'Xperia 1. Si è davvero divertito a testarlo e dopo anni ha finalmente la sensazione che Sony sia riuscita a far ripartire la nave nella giusta direzione. Ecco perché non vede l'ora di scoprire quello che i giapponesi ci mostreranno a Berlino, soprattutto perché il produttore può fare di più di un semplice smartphone.

Pensate semplicemente alla storia dell'azienda in termini di fotocamere, musica e film. Quando Sony riesce a sposare insieme tutte le sue tecnologie ed i suoi contenuti fa grandi cose. A proposito: come già sapete probabilmente, molti dei nuovi prodotti presentati ad IFA vengono mostrati alla stampa prima della conferenza stampa vera e propria. Quest'anno però Sony non ha rivelato nulla sul suo evento in occasione di IFA e questo non fa che crescere la mia curiosità. Sony è una sorta di busta a sorpresa e sono davvero curioso di scoprire cosa nasconde!

Non siete curiosi di conoscere il successore di Sony Xperia 1? / © AndroidPIT

IFA 2019: ecco perché dovreste seguirla

Fiere come IFA e Mobile World Congress sono dei palcoscenici davvero interessanti perchè mettono in mostra nuovi dispositivi e tecnologie, prototipi che potrebbero arrivare nelle nostre case o perdersi "nell'etere" oltre a darci un'idea dei nuovi equilibri del mercato.

In fiere come queste è possibile intuire i nuovi trend in arrivo e le strade che i brand hanno intenzione di prendere per conquistare gli utenti. Anche se non per forza saranno quelle giuste. E per questo motivo che vi consiglio di farci un salto (nel caso vi troviate a Berlino) o di seguirla attraverso i nostri articoli. Qui un resoconto degli eventi principali e tutte le informazioni relative ai biglietti:

Voi farete un salto all'IFA quest'anno? Da quale brand o da quale conferenza stampa vi aspettate qualcosa di davvero interessante?