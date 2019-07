Il robot di Amazon alimentato da Alexa avrebbe le ruote

Dopo aver appreso la notizia che Amazon starebbe sviluppando un robot alimentato dall'intelligenza artificiale di Alexa (nome in codice "Vesta"), Bloomberg conferma in queste ore che lo sviluppo del progetto sta progredendo. Il nuovo rapporto include alcuni dettagli sulle specifiche del robot, incluso il fatto che possiederà delle ruote che lo aiuteranno a muoversi.

Vesta, questo il nome in codice scelto da Amazon, è uno dei tantissimi progetti di intelligenza artificiale di Amazon. Si tratta di un robot alimentato da Alexa, previsto per il lancio quest'anno. Tuttavia, gli ultimi rapporti stabiliscono che non sarebbe ancora pronto per la produzione di massa, nonostante il gigante americano del commercio online stia impiegando ingenti risorse ingegneristiche all'interno del team di sviluppo.

Secondo le fonti di Bloomberg, gli attuali prototipi del robot siano alti circa la metà di un comune essere umano e riescano a farsi strada attraverso delle ruote e alla visione artificiale garantita dai suoi sensori. A quanto pare, il robot è in grado di raggiungere automaticamente il suo "padrone" non appena questo lo chiamerà con la classica parola chiave "Alexa", ma non sarebbe ancora in grado di offrire particolari funzioni oltre a quelle che è già possibile ottenere con un dispositivo Echo.

Vesta potrebbe assomigliare a Kuri, il robot di Mayfield Robotics. / © Mayfield Robotics

Se anche voi state cercando di immaginare l'aspetto di Vesta, potreste fare riferimento a Kuri, il robot sviluppato dalla startup Mayfield Robotics, presentato circa un anno fa e mai arrivato sul mercato. Kuri era anche in grado di registrare video e scattare foto, giocare e interagire con gli esseri umani.

Cosa ne pensate di questo progetto di Amazon?