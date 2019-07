Instagram vi avviserà preventivamente prima di bannare il vostro account

Ancora cambiamenti in casa Instagram: a partire da oggi, il social ha deciso di essere un po' più "di manica larga" riguardo le sue politiche di moderazione. Nel caso in cui abbia intenzione di bannare un utente o cancellare il suo account, Instagram invierà preventivamente un avviso, permettendo loro la possibilità di fare ricorso.

Il nuovo avviso prevenivo mostrerà agli utenti una cronologia dei post, dei commenti e delle storie che Instagram ha ritenuto necessario rimuovere dal loro account, senza però mostrare il perché di tale decisione. Il social si limita esclusivamente a comunicare che "se viene pubblicato qualcosa che va contro le linee guida, l'account è a rischio cancellazione".

Il nuovo avviso mostrerà agli utenti dove hanno trasgredito le regole. / © Instagram

In questa maniera, Instagram offrirà agli utenti anche la possibilità di potersi appellare alle sue decisioni attraverso l'avviso. In questo modo potrete finalmente rinunciare a cercare di contattare inutilmente l'assistenza che, a mio modo di vedere, non esiste affatto. Tuttavia, è possibile fare ricorso solo su alcuni tipi di contenuti, ma il social prevede di introdurne di nuovi più avanti.

L'avviso aiuterà sicuramente di più gli utenti a capire il motivo della rimozione dei loro contenuti, facendo sì che non rimangano più sorpresi nel momento in cui Instagram blocca loro l'accesso all'account. Tuttavia, vi è anche da dire che, come al solito, le specifiche sono tutte vaghe: Instagram è infatti particolarmente famoso per non offrire mai dettagli tecnici di come funzionano i suoi processi.

Avete mai subito un ban o uno shadow ban su Instagram?