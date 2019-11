Le migliori app per gestire le vostre email su Android

Con uno smartphone si può fare praticamente tutto, chiamare la mamma per avvisarla che faremo tardi per cena, perdersi in avventure 3D, inviare messaggi agli amici su WhatsApp, creare documenti di lavoro ed inviarli tramite email al capo con un semplice tap. Ma, a proposito di email, siete sicuri di gestirle nel modo giusto? Scoprite quali sono le migliori applicazioni Android dedicate alla posta elettronica!

Gmail: l'app più usata di sempre

Iniziamo con Gmail, l'app di Google che permette di gestire la propria posta elettronica in modo semplice ed intuitivo. In continuo aggiornamento, l'applicazione permette non solo di controllare in qualsiasi momento la posta in arrivo dai diversi account Google, ma è anche possibile gestire contemporaneamente altri indirizzi di posta IMAP/POP, tra cui Yahoo ed Outlook. Basta aprire il menu a scomparsa laterale e con un semplice tap per dare un'occhiata ad una casella di posta in particolare o avere tutta la posta in arrivo, da qualsiasi account, tutta raggruppata in un'unica schermata.

Con Gmail potrete organizzare le vostre email in cartelle e categorie personalizzabili, attivare delle notifiche per i messaggi in arrivo o solo per quelli importanti o appartenenti a determinate categorie o etichette, attivare la risposta automatica mentre siete in vacanza e decidere di non scaricare automaticamente gli allegati per risparmiare dati.

Gmail: l'app più affidabile quando si tratta di gestire la posta elettronica. / © AndroidPIT

Outlook: efficienza all'ennesima potenza

Da anni gestite la vostra posta elettronica sul PC con Outlook e, anche sul vostro smartphone o tablet che sia, vorreste continuare ad utilizzarlo perché i cambiamenti non fanno per voi e perché il proverbio "Mai lasciare la strada vecchia per quella nuova" è il vostro motto? Nessun problema, scaricate l'app e potrete subito sincronizzare calendario e contatti, inviare messaggi di posta, visualizzare le vostre cartelle e personalizzare il colore del tema del vostro account come più vi piace.

So cosa state pensando, l'app di Outlook non è mai stata la più intelligente del Play Store e spesso da qualche piccolo problemino, ma almeno ritroverete tutte le preferenze configurate dalla versione web. Inoltre permette di avere subito a disposizione i messaggi di posta in arrivo più importanti grazie alla funzione di smistamento automatica, che sposta le email meno importanti nella cartella Altro della posta in arrivo. Per cancellare o archiviare i vostri messaggi basta un semplice swipe e con Outlook non dovrete più spostarvi dalla mail al calendario alla ricerca dei vostri impegni perchè quest'ultimo è stato finalmente incorporato.

Perfetta per gestire al meglio appuntamenti di lavoro e email! / © AndroidPIT

Spike: tutte le mail in una chat

Spike è un'app speciale che si differenzia dalle altre presenti in questa lista perché si tratta di un'app di messaggistica pensata però per le email. Una sorta di WhatsApp per le email! Invece di mostrare le solite intestazioni di posta elettronica, Spike va oltre e combina la posta da e verso gli stessi destinatari in un'unica chat. Ciò significa che invece di dovere cliccare su Rispondi per rispondere ad una mail, basta riprendere la conversazione dal punto in cui era stata interrota. Proprio come avviene in una comune chat!

Il destinatario del messaggio non deve necessariamente utilizzare Spike, riceverà una normale email proprio come se fosse stata inviata da un programma di posta elettronica standard. Spike dà priorità ai messaggi di posta più utili: i destinatari che usate frequentemente scivolano automaticamente in cima. Un'app pratica e fuori dalle righe!

Spike gestisce le e-mail come un'app di messaggistica istantanea. / © AndroidPIT

Yahoo Mail: non solo email

Anche Yahoo Mail è una delle app più note per quanto riguarda la gestione della posta elettronica e permette non solo di leggere ed inviare email, ma anche di dare uno sguardo alle ultime notizie tramite la sezione dedicata. Come per Gmail, anche l'app dui Yahoo consente di registrare diversi account email compresi quelli Outlook e Google.

L'interfaccia offerta è particolarmente intuitiva: vi basterà utilizzare la barra laterale per avere accesso alle diverse cartelle o per configurare l'account secondo le vostre preferenze dalle impostazioni. Dalle impostazioni potrete inoltre stabilire quale azione attribuire allo swipe laterale su di un messaggio di posta, per segnarlo come letto o eliminarlo direttamente. Attenzione al primo messaggio visualizzato nella casella di posta in arrivo, perché si tratta in realtà di un annuncio pubblicitario.

Gestite i vostri diversi account email e date uno sguardo alle ultime news. / © AndroidPIT

MyMail: veloce e sicura

MyMail permette di tenere tutta la vostra posta elettronica archiviata al sicuro, qualunque sia il vostro client di posta, supportando qualunque casella mailbox, da IMAP a POP3. MyMail offre un'interfaccia moderna, colorata e semplice da usare, adatta tanto ai principianti quanto agli smanettoni. Progettata per dispositivi mobili quest'app offre la massima sicurezza attraverso la crittografia dei dati e permette di scrivere, leggere ed inoltrare email con un semplice swipe.

Tra le funzioni offerte dall'app troviamo notifiche push personalizzabili e filtrabili, l'utilizzo di icone e avatar per accedere in modo più veloce ai contatti e alle funzioni preferite, il suggerimento automatico dei contatti mentre si scrive una mail. Un'app veloce e sicura che vi permetterà di gestare le vostre email personali e di lavoro senza troppi problemi.

Applicazione semplice da usare e coloratissima! / © AndroidPIT

Aqua Mail: semplice ma completa

Cercate un servizio di posta elettronica che vi permetta di tenere sotto controllo tutti i vostri indirizzi email e metta a disposizione un'interfaccia pulita, semplice da utilizzare e priva di pubblicità? Scaricate Aqua Mail e non ve ne pentirete.

Di base l'applicazione mostra lo stretto necessario, tra cui tutte le cartelle di posta ed una sezione dedicata alla posta ricevuta da tutti gli account registrati. Accedendo però alle impostazioni è possibile personalizzare non solo la sincronizzazione, il backup e le azioni relative alle email, ma anche l'aspetto grafico dell'interfaccia. Tra le configurazioni più interessanti ne troverete una che vi permetterà di modificare automaticamente il tema dell'app in base al giorno della settimana e dell'ora. Impostate un tema scuro per la notte e configurate i giorni festivi per non essere disturbati!