Sondaggio: qual è per voi il miglior smartphone del 2019?

È stato davvero un anno eccezionale per gli smartphone. Nel 2019 non solo abbiamo assistito all'arrivo sul mercato di tutta una serie di dispositivi di fascia alta ma anche al (ritardato) arrivo dei pieghevoli. Ma qual è per voi il migliore smartphone in assoluto presentato nel 2019?

Non è facile rispondere così di getto! I grandi brand, quelli più noti, non si sono tirato indietro ed hanno aggiornato le proprie generazioni di flagship. Samsung ha presentato la grande famiglia Galaxy S10 ed anche il nuovo Note 10, disponibile in due nuovi formati.

Anche Apple ha messo in prima linea la sua famiglia di iPhone 11, cercando di conquistare diversi tipi di utenti con modelli differenti. Google ha da poco rilasciato i Pixel 4 introducendo il nuovo chip Soli Radar e fornendo ancora una volta un'esperienza fotografica da primo della classe.

Motion Sense su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. / © AndroidPIT

OnePlus ci ha regalato quest'anno quattro nuovi smartphone e Xiaomi ha rafforzato la sua presenza in Europa portando dispositivi performanti su diverse fasce di mercato. HMD Global ha contribuito ad animare il mercato di fascia media con nuovi smartphone firmati Nokia senza dimetnicare i feature phone.

E non dimenticate le new entry come Realme che ha deciso di puntare sul mercato europeo con tre nuovi ed interessanti dispositivi: X2, X2 Pro e 5 Pro. Non possiamo poi dimenticare Huawei che ha avuto un anno difficile a causa del ban con gli Stati Uniti e che nonostante non sia riuscita per ora a rendere il performante Mate 30 Pro disponibile in Europa, ha riscosso un grande successo con il P30 Pro ed il suo comparto fotografico.

Ma bando alle ciance: qual è per voi il migliore smartphone del 2019? Votate (e se non trovate il vostro dispositivo preferito in lista, aggiungetelo alla lista con un commento).