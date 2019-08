Apple iPhone 11 in foto: sulle tracce del Galaxy Note?

Per la prima volta il pennino Apple, chiamato Apple Pencil, trapela in foto insieme al nuovo iPhone 11. La presentazione del nuovo iPhone si avvicina...

È un produttore di custodie che anticipa una delle novità introdotte dal nuovo iPhone. Le immagini delle custodie Olixar per iPhone, che 9to5Mac ha scovato, non mostrano solo il noto design della fotocamera tripla. La custodia infatti mostra l'alloggio per l'Apple Pencil, più snella di quella utilizzata su iPad.

Questa custodia per iPhone ospita anche il pennino Apple. / © 9to5mac

Il successo di Samsung come modello di riferimento per Apple

Non è la prima volta che si parla della Apple Pencil su iPhone. Il successo che Samsung ha ottenuto con la linea Galaxy Note e la sua S Pen è notevole. Senza contare poi che nessuno è riuscito fino ad ora a bissare questo successo. Una delle ragioni potrebbe essere che integrare la penna nello smartphone senza sacrificare la batteria e senza rinunciare ad uno smartphone resistente all'acqua non è semplice.

Apple per il suo iPhone 11 sembra voler introdurre il pennino che però non viene integrato nel corpo dello smartphone. Probabilmente sarà l'azienda stessa ad offrire delle custodie dedicate che per ora però non sono ancora trapelate. L'evento Apple è comunque vicino: il 10 settembre il mistero attorno al nuovo iPhone 11 e alla sua pennina verrà svelato.

Con Steve Jobs non sarebbe successo

Il veterano della Apple, Steve Jobs, non apprezzerebbe probabilmente al'idea di un iPhone con stilo dal momento che un pennino di questo tipo rema contro il design semplice di Apple. Tuttavia il pennino è molto popolare tra molti utenti iPad e con l'iPhone probabilmente non sarebbe diverso.

Ciò è dovuto anche allo sviluppo a cui è andato incontro lo stesso smartphone Apple. Le sue dimensioni sono cresciute rispetto ai tempi di Steve Jobs, specialmente nella versione Plus, ed il display offre più spazio utile anche all'utilizzo di un pennino. I tempi stanno cambiando, anche in casa Apple.