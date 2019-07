LG e Sony: i loro smartphone "magici" non vendono più

Quest'oggi, LG ha riferito che le vendite della sua divisione smartphone sono diminuite del 21% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, mentre quelle di Sony hanno subito un calo di quasi il 30%. I sudcoreani danno la colpa alle "vendite lente dei modelli premium 4G e all'intensa concorrenza di mercato", due fattori che avrebbero trascinato verso il basso i suoi risultati, nonostante LG abbia persino lanciato il suo primo telefono 5G, il V50 ThinQ 5G.

Nel frattempo, secondo Bloomberg, Sony sarebbe stata costretta a ridurre le le sue previsioni annuali di vendita da 5 a 4 milioni di smartphone per via della crisi che l'azienda sta affrontando. I numeri di queste due aziende sono particolarmente preoccupanti, soprattutto in vista degli smartphone di alto profilo lanciati in quest'ultimo periodo.

Sony Xperia 1 non è riuscito a superare la barriera del milione di unità vendute. / © AndroidPIT

Sony ha rilasciato Xperia 1, uno smartphone super lungo con uno schermo in formato 21:9, ma che non ha venduto nemmeno 1 milione di unità, mentre LG ha dalla sua LG G8, G8s e il suo smartphone 5G di cui abbiamo parlato poco prima. Sfortunatamente per LG e Sony, seppur i loro smartphone possano sorprendere per le loro particolarità e capacità, non siamo affatto sorpresi del fatto che fatichino a vendere.

L'unica magra consolazione per Sony è la sua divisione imaging, la quale ha registrato buoni risultati nel trimestre in questione, con un aumento delle vendite del 14%. Anche L'aumento del reddito operativo è stato attribuito alle forti vendite di sensori di immagine per smartphone, uno degli ambiti in cui Sony eccelle ormai da diversi anni.

Avete acquistato uno smartphone Sony o LG di recente?