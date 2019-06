LG G7 ThinQ riceve finalmente Android 9 Pie

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento: LG inizia con la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per il G7 ThinQ in Europa.

Circa cinque mesi dopo che la nuova versione di Android per LG G7 ThinQ è stata consegnata nel Paese di origine del dispositivo, il produttore sudcoreano sta ora iniziando la distribuzione anche in Europa. Lo hanno riferito i primi utenti della Repubblica Ceca, della Polonia e anche da qui in Italia.

Come di consueto, tuttavia, l'aggiornamento è distribuito gradualmente via OTA, il che significa che potrebbe passare parecchio tempo prima che sia visualizzato sul vostro smartphone. Gli utenti, ad ogni modo, non dovrebbero sperare in grandi cambiamenti visivi: l'interfaccia utente personalizzata di LG mantiene quasi tutto identico. L'opportunità di introdurre una nuova interfaccia utente, come ha fatto Samsung con la fortunatissima One UI, purtroppo non viene colta da LG.

C'è voluto quasi un anno ad LG per distribuire Pie al G7 ThinQ. / © AndroidPIT

L'aggiornamento ad Android 9 Pie per il LG G7 ThinQ pesa circa 1,4 GB e dovrebbe quindi essere scaricato tramite una connessione stabile WIFI. Il pacchetto di download include anche le patch di sicurezza di maggio 2019.

Nell'aprile 2018, LG ha aperto il suo "Global Software Upgrade Center" in Corea del Sud, alimentando così le speranze per aggiornamenti Android più veloci. Purtroppo, a parte gli aggiornamenti di sicurezza, il produttore rilascia ancora gli aggiornamenti per i suoi modelli di punta molto più lentamente di molti concorrenti. Non menzioniamo nemmeno la fascia media...