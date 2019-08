Mario Kart Tour: pronti a provarlo su smartphone?

Per i fan della serie Mario Kart di Nintendo, l'attesa è quasi finita. L'account Twitter del dipartimento americano della Nintendo ha confermato la data di uscita ufficiale del prossimo gioco che vede come protagonista l'idraulico Mario. Mario Kart Tour sarà disponibile su Android e iOS a partire dal 25 settembre ma potete pre-ordinarlo già ora!

Il gioco free-to-play è la terza grande release per smartphone di Nintendo, dopo il debutto semi riuscito di Super Mario Run e del più recente Dr. Mario World. Potete già pre-registrarvi per Mario Kart Tour sia sul Play Store che su iOS, in questo modo non appena sarà ufficiale lo avrete sul vostro dispositivo!

Mario Kart Tour seguirà il modello freemium che domina l'industria del mobile gaming. Il gioco sarà gratuito da scaricare e giocare, ma alcuni contenuti richiederanno dei piccoli pagamenti per essere sbloccati. Cosa i giocatori potranno effettivamente acquistare non è noto. Tipicamente, i giochi free-to-play vendono oggett, booster o modi per avanzare più velocemente attraverso i livelli.

Buckle up, because #MarioKartTour will be available on 9/25. Follow @mariokarttourEN for more information heading into the game's release. pic.twitter.com/1V0njTVWRx — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 27, 2019

Guardando gli screenshot del gioco, si può presumere che ulteriori personaggi giocabili, veicoli e piste saranno tutti in vendita in contanti nel mondo reale. Quando Super Mario Run è stato lanciato, il gioco era gratuito ma gli utenti dovevano pagare 9,99 dollari per accedere ai contenuti dietro i pochi livelli di apertura del gioco. Ancora non sappiamo quale approccio sceglierà Nintendo.

Le piste sono ispirate alle città del mondo reale, oltre ai classici di Mario Kart, e che le destinazioni saranno presenti in tour che ruotano ogni due settimane. C'è anche una nuova modalità Frenzy, che fornisce a chi paga una fornitura illimitata di un certo oggetto e "rende invincibili".

Mario Kart Tour è ora sul Google Play Store. / © Nintendo

In termini di gameplay, Mario Kart Tour segue uno stile simile a Super Mario Run. Nintendo ha lanciato una beta chiusa per il gioco negli Stati Uniti e in Giappone nel mese di aprile, e alcuni utenti hanno riferito che alcuni oggetti vengono attivati automaticamente non appena li si prende in mano, come le stelle dell'invincibilità.

Avrete bisogno di una connessione internet costante per giocare a Mario Kart Tour, indipendentemente dal fatto che stiate gareggiando contro altri giocatori o meno. Dovrete anche crearvi un account Nintendo, se non ne avete già uno a disposizione.

Curiosi di provare Mario Kart Tour su Android e iOS?