Mi Health: la nuova app di Xiaomi che non potete (ancora) avere

Quest'oggi abbiamo appreso la notizia che Xiaomi ha sviluppato la propria app dedicata al fitness e alla salute dei suoi utenti. Si chiama Mi Health e (per ora) non potete averla.

Molti produttori di smartphone hanno deciso di realizzare la propria applicazione dedicata al fitness. Il trend è sempre più in crescita, basta dare uno sguardo alle centinaia di app presenti sul Play Store per rendersene conto. In Cina, le app di terze parti sono indispensabili, specie perché i servizi di Big G, come Google Fit, non sono accessibili.

E a proposito di fitness, Xiaomi ha colto la palla al balzo e ha deciso di sviluppare la sua app dedicata al fitness e alla salute dei suoi utenti, chiamata Mi Health. Sebbene il produttore cinese disponga già di un'app simile (Mi Fit), disponibile su Google Play, Xiaomi ha realizzato Mi Health con un particolare orientamento verso il mondo del fitness.

La nuova app è attualmente disponibile solo nell'ultima versione beta della MIUI China Developer 9.7.23. Anche se il team di XDA è riuscita ad estrarre l'APK (nome del pacchetto com.mi.health), non può comunque essere installata come una normale app.

Sta per arrivare una nuova app Xiaomi. / © XDA-Developers

Grazie agli screenshot di alcuni utenti è possibile vedere che, proprio come qualsiasi applicazione dedicata al fitness, sarà possibile tenere traccia del conteggio dei passi, ma usufruire anche di funzionalità più avanzate, come il monitoraggio della durata e della qualità del sonno. Inoltre, sembra disponga anche di una funzione dedita al tracciamento dei cicli mestruali. Mi Health consentirà anche di stabilire obiettivi di allenamento e di assegnare punteggi salute in base all'attività fisica svolta e alla qualità del sonno.

Così come il team di XDA, abbiamo deciso di non condividere il link per il download dell'APK perché sarebbe inutile. Consigliamo piuttosto di aspettare l'arrivo dell'app sul Play Store. Probabilmente non tarderà ad arrivare.

Siete curiosi di utilizzare la nuova app di Xiaomi?