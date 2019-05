Microsoft Surface Headphones: recensione delle mie nuove cuffie preferite

Le ho attese per lunghissimo tempo ma finalmente le Surface Headphones di Microsoft sono arrivate tra le mie mani. In pochissimo tempo queste cuffie over ear sono riuscite a costruirsi un'ottima reputazione, ma saranno riuscite a non deludere le mie alte aspettative? Scopritelo nella recensione completa!

Il miglior design per cuffie over ear di sempre?

Le Surface Headphones colpiscono subito per il design semplice ed elegante . Sono realizzate interamente in policarbonato, questo materiale aiuta a mantenere le cuffie leggere (0,3kg), ma non per questo sembrano meno pregiate. Il colore grigio chiaro è moderno e di classe ma credo tenderà a sporcarsi parecchio (soprattutto sotto l'archetto) in breve tempo. Grazie agli snodi presenti è possibile ruotare i padiglioni di 90° verso l'esterno ed inclinarli di qualche grado attorno all'asse orizzontale per adattarli alla posizione delle proprie orecchie.

I padiglioni sono snodabili ma non troppo. / © AndroidPIT

L'interno dei padiglioni, che contiene anche i sensori in grado di riconoscere se state indossando le cuffie oppure no, è in eco-pelle mentre la parte dell'archetto dove si appoggia la testa è realizzato in una gomma morbidissima e comoda. È praticamente impossibile sentire le Surface Headphones muoversi mentre le si indossa. La rotazione dei padiglioni permette di appoggiare le cuffie al collo comodamente evitando tocchi accidentali dell'area sensibile al touch posta all'esterno di ognuno di essi.

Peccato che l'archetto, su cui brilla il logo Microsoft, non sia ripiegabile. Questo rende praticamente obbligatoria la custodia protettiva in dotazione per il trasporto, tuttavia il case è davvero ingombrante e scomodo da portare appresso, anche se realizzato in materiali resistenti e di qualità.

Per confronto, quello dietro le cuffie è un vecchio Macbook Pro da 15". / © AndroidPIT

Sul padiglione destro troviamo il tasto di accensione e per l'accoppiamento bluetooth, un tasto dedicato a Cortana (ma che richiama Google Assistant se non si utilizza l'app di Microsoft su Android o Siri su iOS), la porta USB-C per la ricarica e un jack per le cuffie da 3,5mm.

Le ghiere girevoli sono il mio nuovo metodo di input preferito per le cuffie! / © AndroidPIT

Entrambi i padiglioni sono dotati di una ghiera girevole che rappresenta il tratto distintivo di queste cuffie over ear. Invece di puntare tutto su scomodi controlli touch, che qui utilizziamo solo per Play, Pausa e per cambiare canzone, Microsoft ha implementato in queste ghiere il controllo del livello dell'ANC (sinistra) e del volume (destra). Personalmente sono innamorato di questa soluzione anche se a volte è difficile trovare un punto in cui l'ANC è disattivato ma i suoni ambientali non sono amplificati.