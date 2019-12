Le migliori app ASMR per rilassarvi e dormire meglio

Siete alla ricerca di qualche applicazione che vi permetta di rilassare la mente e che vi aiuti ad addormentarvi più facilmente? Avete già provato a scaricare un'app ASMR sul vostro smartphone? Eccone 5 che dovreste provare!

Le migliori app ASMR per rilassarsi ASMR: di cosa si tratta? La sigla ASMR sta per autonomous sensory meridian response ovvero risposta sensoriale apicale autonoma e fa riferimento ad uno stato di rilassamento mentale spesso accompagnato da una piacevole sensazione di formicolio in alcune zone del corpo. Quando si parla di ASMR si fa generalmente riferimento a stimoli di diverso tipo: uditivi, tattili, visivi o anche celebrali. Su YouTube sono sempre più comuni i video accompagnati da suoni soavi e voci che sussurrano che hanno lo scopo di creare benessere a chi le ascolta, di rilassare la mente e talvolta conciliare il sonno. Oltre a YouTube è possibile trovare anche delle applicazioni dedicate all'ASMR che possono essere scaricate su smartphone e tablet. Le migliori app ASMR TeasEar ASMR Un'app che va dritta al punto, facile da usare e priva di pubblicità. TeasEar ASMR si basa su un metodo di rilassamento progressivo e combina insieme diversi sensi, quello tattile, visivo e uditivo. Come? Proponendo una serie di sfondi animati chiamati slime con i quali potrete interagire facendo scorrere il dito sulla schermata. Le animazioni ed i suoni riprodotti generano immediatamente un effetto rilassante (provare per credere). L'applicazione offre più di 50 texture con motivi e colori diversi e consente di crearne di nuovi. Quello che dovete fare è semplicemente selezionare quelli che più vi ispirano ed abbandonarvi alla piacevole sensazione di relax che riescono a trasmettere. Fate scorrere il dito sulla schermata ed abbandonatevi alla piacevole sensazione di relax. / © AndroidPIT Potete scaricare l'app direttamente dal Google Play Store. Rumore bianco Con il termine rumore bianco si fa riferimento ad un rumore con ampiezza costante e privo di periodicità nel tempo. Questo tipo di rumore tende a rilassare la mente perchè riesce a coprire le frequenze percepite come sgradevoli. Il rumore bianco è ben rappresentato in natura dallo scorrere dell'acqua o dal vento che soffia ma anche da dispositivi elettronici come l'asciugacapelli. L'app Rumore bianco non fa altro che raccogliere questo tipo di sonarità abbinandole a degli sfondi animati. Il modo migliore per sfruttare quest'app è quella di indossare le cuffie, impostare il timer e disattivare lo schermo dello smartphone. In questo modo l'app smetterà di riprodurre qualsiasi suono allo scadere del tempo quando sarete già caduti in un sonno profondo! Perfetta da usare prima di dormire! / © AndroidPIT Potete scaricare l'app direttamente dal Play Store! Asmr Sleep Relax Quest'app cerca di andare incontro a chi soffre di insonnia. Anche in questo caso si tratta di un'applicazione semplice da usare che consente di selezionare diversi tipi di suoni e musiche (lo scorrere dell'acqua, il soffidare del vento, la pioggia che cade...) oltre che tre diversi mix accompagnati anche da un video in loop. L'app è gratuita, mostra dei banner pubblicitari nella parte superiore della schermata che però non limitano l'esperienza utente. Anche in questo caso è consigliabile spegnere la luce, indossare le cuffie e lasciarsi cullare da queste melodie.

Potete scaricare l'app dal Play Store. ASMRメイド真琴~炭酸水の音~ No, non è un errore! Quest'app è completamente in giapponese e non fa altro che riprodurre la rilassante voce di Makoto. A meno che capiate il giapponese, potrete abbandonarvi al susseguirsi delle parole che a quanto pare riescono a rilassare tantissimi utenti occidentali. Per utilizzare l'app non avrete bisogno di alcuna competenza linguistica specifica: vi basta premere sulla freccia per far partire la registrazione!

Potete scaricare l'app direttamente dal Play Store! Audible Audible è un'ottima applicazione che arriva direttamente da Amazon e che si concentra su contenuti audio di diverso tipo. L'app offre infatti un ampio catalogo di audiolibri, podcast, audioserie e contenuti ASMR. Audible può essere utilizzata gratuitamente per un periodo di prova di 30 giorni dopodiché si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro. Certo, dieci euro al mese per usufruire dei contenuti ASMR non sono pochi ma se amate i podcast e ascoltare i vostri libri preferiti on the go, vi conisglio di provarla: con oltre 50 mila titoli è senza dubbio una valida libreria audio!