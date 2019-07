Le applicazioni da scaricare per affrontare l'estate 2019

L'estate è finalmente arrivata e i più fortunati sono già in viaggio per le vacanze, mentre altri dovranno ancora soffrire al lavoro ancora un po'. In ogni caso, qualunque siano i vostri piani estivi, abbiamo abbiamo deciso di aiutarvi ad alleviare lo stress con queste applicazioni adatte a tutti!

TrueCaller vi permette di filtrare comodamente i numeri da cui ricevete chiamate e messaggi, compresa la possibilità di impostare un blocco permanente. In altre parole, potrete godervi la vostra vacanza senza essere mai disturbati. TrueCaller è anche in grado di bloccare automaticamente i numeri nascosti ed è possibile usufruire del suo immenso database online.

State passeggiando lungo la spiaggia con amici o parenti, quando ad un certo punto squilla il telefono e vi accorgete di non conoscere il numero di chi vi sta chiamando. I più coraggiosi rispondono e si assumono il rischio di dover parlare con il classico operatore di telemarketing, mentre molti altri non si preoccupano nemmeno.

L'estate è il momento ideale per viaggiare. Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di visitare altre città o Paesi per poter scoprire in prima persona la cultura locale. Che si tratti di musei o di siti turistici, niente è meglio della scoperta vera e propria.

Che si tratti di lavoro o di semplice passione per la tecnologia, alcuni di noi si ritrovano a passare una quantità fenomenale di tempo dietro allo schermo di un computer (spesso sognando di essere altrove). Questo significa che dobbiamo rinunciare allo smartphone? No di certo!

Versione: 4.2.3

Dimensione: 28MB

Compatibilità: Android 4.0 o successivo

Prezzo: gratuita

Potete scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

CodeCheck: per tenere sotto controllo il cibo

In estate è bello uscire a passeggiare, godersi il sole e mangiare fuori. Tuttavia, poiché i ristoranti potrebbero spennarvi, talvolta è necessario recarsi al supermercato e comprare prodotti che non necessariamente si conoscono bene. È qui che entra in gioco CodeCheck.

Molti cibi non sono sani per niente, non è una novità. Alcuni sono troppo ricchi di zuccheri o grassi, altri contengono componenti a cui la vostra famiglia o i vostri amici possono essere allergici. Con questa applicazione, il problema è risolto perché è in grado di darvi tutte le informazioni al riguardo.

Basso, medio o alto: tutto chiaro! / © AndroidPIT

Versione: 5.2.3

Dimensione: 25.2MB

Compatibilità: Android 6.0 o successivo

Prezzo: gratuita

Potete scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

I'm Ping Pong King: per chi ama i giochi

Quando si pensa all'estate, vengono in mente spiaggia e relax, ma soprattutto divertimento. Cosa c'è di più divertente di un gioco? I'm Ping Pong King è quello che mi ha colpito di più recentemente. Come suggerisce il nome, dovrete diventare il re del ping pong e non è così semplice come sembra.

In termini di gameplay o grafica, il gioco è estremamente semplice e, nonostante tutto, anche molto divertente. Ci vogliono solo pochi secondi per capire come funziona, ma ci vuole molto più tempo per ottenere risultati. Se riuscirete a raggiungere il 10° livello, fateci sapere come avete fatto.

La nonna gioca piuttosto bene! / © ANDROIDPIT

Versione: 2.8

Dimensione: 55MB

Compatibilità: Android 4.1 o successivo

Prezzo: gratuito

Potete scaricare questa applicazione dal Play Store a questo link.

Hai scoperto qualche applicazione interessante negli ultimi giorni?