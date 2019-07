Quante volte vi sarà capito di leggere in merito alla violazione di account su internet? Nessuno può sentirsi al sicuro e la gestione delle password diventa un elemento vitale. Usarne solo una e non complessa, equivale a guidare sulla neve senza i pneumatici giusti! Per fortuna esistono app in grado di creare e di memorizzare codici di accesso complessi. Per proteggere il vostro business o la vostra privacy, ecco le migliori app Android per la gestione delle password.

Sfortunatamente non sono molte le app che utilizzano Smart Lock per velocizzare il processo di login . Questo velocizzerebbe di molto l'impostazione iniziale di un nuovo dispositivo. Potete controllare tutte le vostre password anche nelle impostazioni di Google Chrome sul vostro PC.

LastPass è una delle migliori app per la gestione delle password presenti sul Google Play Store, ma non è purtroppo gratuita, infatti dopo 14 giorni di prova bisogna sottoscrivere un abbonamento annuale di circa 10 euro. Tolto questo aspetto, sicuramente non gradito, bisogna dire che è un servizio completo in ogni suo aspetto.

L'app è in grado di supportare anche le API per la compilazione automatica di Android, il che la fa facilmente rientrare tra le migliori app di gestione password gratuite.

Bitwarden è una nuova app per la gestione delle password sorprendentemente buona che include la crittografia AES-256 bit, salted hashing e PBKDF2-SHA-256 (una tecnologia che aiuta a prevenire attacchi brute force). La sua particolarità è il fatto che è completamente Open Source ed è possibile sfruttare tutte le sue funzioni in forma gratuita.

Potete utilizzare il servizio anche sul computer sincronizzando i vostri dati e potete utilizzare l'impronta digitale per bloccare l'accesso ai malintenzionati.

Keepass2Android è il miglior gestore password offline

Keepass2Android mette a disposizione un'interfaccia utente basata sull’app del popolare sito KeePass. Il Backend dell'app utilizza le librerie originali di KeePass per gestire l'accesso ai file. L’app ha il supporto di lettura e di scrittura per .kdbx file (2.x KeePass) e consente l’accesso ai file cloud o web di Dropbox, Google Drive, SkyDrive, FTP e WebDAV. Una delle migliori applicazioni gratuite!

Un servizio opensource dedicato a chi smanetta alla grande ed utilizza Android nel profondo, in tutti i suoi aspetti. In sostanza, un programma per chi ha dimestichezza con i ferri del mestiere ed utilizza e conosce bene il popolare sito KeePass, il migliore per gestire password su molti livelli. App consigliata solo agli esperti.

Potete anche bloccare gli screenshot all'interno dell'app nel caso foste davvero paranoici. / © AndroidPIT

Se non volete sincronizzare le password con il PC c'è 1Password

1Password permette di accedere ai siti web e di visualizzare dettagli in modo sicuro, salvando le password con un solo tocco. L’app genera chiavi d’accesso sicure e uniche per ogni sito web e permette un’archiviazione sicura dei dati sui vari servizi di Cloud, in particolare Dropbox per utilizzarle su tutti i vostri smartphone ma non ha un'interfaccia desktop.

Le funzionalità Premium, gratuite solo per 30 giorni, sono disponibili solo tramite acquisti in-app, e permettono di aggiungere nuovi elementi e di modificare quelli già esistenti, per aggiungere ulteriori siti web e generare chiavi d’accesso.