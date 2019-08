7 app di logica Android per tenere il cervello sempre allenato

Per unire l’utile al dilettevole, il Google Play Store offre una serie di app e giochi che vi permetteranno di mantenere allenata la mente. I giochi e le app di logica non sempre offrono una grafica mozzafiato e personaggi misteriosi, ma vi porteranno a studiare con attenzione ogni vostra mossa per raggiungere l'obiettivo prefissato.

L'app offre un periodo di prova gratuito di 14 giorni: provatela quindi per capire se Elevate è il sistema giusto per far lavorare il vostro cervello in modo divertente!

Lo scopo di Elevate è quello di mantenere giovane la vostra mente e migliorare la vostra produttività concentrandosi sulle vostre capacità di concentrazione, sulla vostra memoria, sulle vostre abilità linguistiche e molto altro ancora. Per farlo crea dei programmi personalizzati che consistono in divertenti giochi.

Quest'app mette in sieme più di 25 giochi cognitivi per allenare la vostra mente giornalmente. I diversi giochi e rompicapo proposti variano a seconda dei risultati ottenuti e punta a stimolare il cervello. Nonostante l'app non sia per ora disponibile in italiano, vale la pena provarla. Un punto a suo favore? Il fatto che dietro vi sia un team di scienziati e sviluppatori che collaborano con ricercatori universitari di tutto il mondo!

Una delle migliori app di logica per tenere il vostro cervello sempre fresco e pronto ad agire! Non solo vi permetterà di occupare il vostro tempo libero con alcuni giochini divertenti ed impegnativi ma terrà anche un grafico con tutte le vostre statistiche per aiutarvi a migliorare costantemente.

Il gioco propone inizialmente dei livelli piuttosto semplici che, man mano che andrete avanti, risulteranno sempre più complicati, richiedendo una maggiore concentrazione per trovare la giusta combinazione di movimenti che libereranno la via. Un passatempo ben studiato che vi costringerà a spremere le meningi!

Sudoku Gratis&Italiano: risparmiate su carta e penna!

Avete mai giocato a Sudoku? Si tratta di uno dei giochi di logica più diffusi al mondo che vi ha sicuramente tenuti impegnati almeno una volta sotto l'ombrellone. Lo scopo del gioco è quello di riempire una tabella con numeri da 1 a 9 in modo tale che ogni riga, colonna e riquadro contenga tutti i numeri una sola volta.

Si tratta di un'app graficamente semplice, grazie alla quale non dovrete più girare con tabelle di sudoku cartacee, matita e gomma, ma potrete finalmente immergervi in un gameplay illimitato, disponibile anche offilne, direttamente sul vostro smartphone o tablet Android. Sudoku Gratis&Italiano mette a disposizione 4 livelli di difficoltà (facile, medio, difficile e molto difficile) ed offre la possibilità di inserire note che vi torneranno utili per portare a termine ogni singolo livello.

Come ve la cavate con i numeri? / © ANDROIDPIT

You must escape: un intrigante escape game

Come già il nome suggerisce, l'unica cosa che dovete fare in questo gioco è fuggire! Per farlo, tuttavia, dovrete risolvere puzzle e altri rompicapi che vi si presenteranno davanti. Ogni stanza nasconde oggetti misteriosi ed indizi che dovrete raccogliere e mettere insieme per trovare il modo di aprire la porta che vi condurrà ad una nuova stanza.

Il gioco è semplice, offre una grafica moderna (che potrebbe tuttavia essere migliorata) ed è purtroppo in inglese. Non preoccupatevi però, la lingua non è un ostacolo al risolvimento del gioco stesso. Siete pronti a mettere alla prova il vostro intuito e la vostra intelligenza in questo intrigante gioco di logica? Dimenticavo, nel caso in cui non doveste riuscire a termianre un livello, sul web non avrete difficoltà a trovare le soluzioni fornite da altri giocatori!

Aguzzate l'ingegno e risolvete gli enigmi che vi peremtteranno di accedere alla stanza successiva! / © ANDROIDPIT

Toilet Time - Gioco del bagno: il nome dice già tutto

Dite la verità, è proprio quando vi chiudete in bagno che date il meglio di voi giocando sul vostro smartphone! Questo gioco impegnerà il vostro quoziente intelletivo in modo diverso dai titoli precedenti, ma siamo certi vi farà divertire ...ma come? Con una serie di mini giochi, tutti ambientati all'interno di un bagno, dove dovrete pulire, sbloccare tasti speciali, trovare oggetti preziosi (come il vasino di Robin Hood), regolare la temperatura dell'acqua prima di poter passare al livello successivo.

Si tratta di un titolo divertente, forse non adatto ai più deboli di stomaco, che vi terrà impegnati e vi regalerà qualche minuto di divertimento nei tempi morti della giornata.