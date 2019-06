Le migliori app per trovare parcheggio in città

Dopo l'arrivo di Android Auto, non poteva mancare l'arrivo di un sistema in grado di rivoluzionare il modo di trovare parcheggio tra le strade della vostra città. I tempi in cui era necessario armarsi di pazienza per trovare un posto tra le famose strisce blu sono finiti! Ecco la nostra selezione delle migliori app che vi aiuteranno alla ricerca di un “buco” per la vostra auto.

Google Maps

La prima app che può aiutarvi in qualsiasi momento è quella che trovate preinstallata sulla maggior parte degli smartphone Android, ovvero Google Maps. Oltre a darci indicazioni su come raggiungere la nostra destinazione, mostra anche la maggiore o minore difficoltà a trovare un posto nella zona selezionata: la nuova funzione, integrata nella funzione navigazione auto dell'app, è attiva sul nostro territorio dall’agosto 2018.

Anche Google Maps integra una funzione per la ricerca del parcheggio. / © Google

Parkopedia

In uno sforzo didattico non indifferente, gli sviluppatori ci spiegano nella descrizione dell'app che il nome è una combinazione tra i nomi parking ed enciclopedia. Grazie mille! Scendendo un po' più nei particolari, Parkopedia è una social app davvero ben fatta. Ogni utente ha la possibilità di aggiungere un parcheggio, inserire la tariffa oraria qualora si trattasse di un parcheggio non gratuito ed inserire la foto di quest'ultimo.

Parkopedia è un'enciclopedia di parcheggi illimitata! / © AndroidPIT

Viene naturalmente sfruttata la geolocalizzazione: una volta selezionato il parcheggio verrà indicato il percorso più rapido per raggiungerlo. Inoltre, è anche possibile digitare l’indirizzo e l’orario di interesse, utilizzando i filtri per selezionare il tipo di parcheggio, compreso il relativo prezzo preferito.

Easy Park

Grazie alla nuova funzione "Find&Park" integrata all'interno dell’app, un tempo dedicata solo al pagamento della sosta, Easy Park diventa ora un vero e proprio sistema per la ricerca del parcheggio in grado di agevolare l’automobilista. Con l’elaborazione di una enorme quantità di dati, Easy Park riesce a calcolare la probabilità di trovare un parcheggio libero in una determinata zona all’orario stabilito: si inserisce la destinazione e, proprio come un vero navigatore, vi mostrerà una mappa colorata di verde, giallo o arancione a seconda delle probabilità di posti liberi nella posizione scelta.