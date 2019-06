Le migliori app Android per chiamare gratis in tutto il mondo

Le possibilità sono ormai infinite nel fantastico mondo degli smartphone e tra queste troviamo anche quella di poter effettuare chiamate a costo zero. Non importa in quale strano Paese si siano trasferiti i vostri amici, vi basterà accedere al Play Store e scaricare le giuste app per poterli chiamare gratis in qualsiasi momento.

Certo, non sempre si dispone di una connessione WIFI ottimale ed utilizzare il proprio piano dati potrebbe risultare costoso, ma per comunicare con i vostri amici e parenti non potete farvi sfuggire le migliori app Android per chiamare gratis ovunque nel mondo!

Sfruttate la rete WIFI e chiacchierate per ore senza spendere un centesimo! / © AndroidPIT

Skype

Il re dei servizi VoIP non poteva certo mancare in questa carrellata dedicata alle app per chiamare gratis con Android. Anche se, personalissima opinione, dopo l’acquisizione da parte della Microsoft sembrano essere più frequenti i lag riscontrati duranti l'utilizzo, rimane comunque un'ottima app per comunicare gratuitamente per lavoro o svago.

Le chiamate e le videochiamate rivolte ai propri contatti Skype sono completamente gratuite e la qualità del servizio è fortemente legato alla stabilità della connessione a cui ci si affida. Se desiderate chiamare un contatto che non possiede ancora un account Skype potrete farlo acquistando del credito extra: le tariffe offerte per cellulari e numeri fissi sono buone.

Caratterizzata da un'interfaccia moderna ed intuitiva, l'app permette di attivare, dal menu delle impostazioni, emoticon animate, e di personalizzare la gestione di notifiche, chiamate, videochiamate e le voci relative alla privacy. Tre diversi tab vi permetteranno rispettivamente di accedere ai contatti recenti, alla vostra rubrica e alle chiamate recenti. Con Skype bastano pochi tap per raggiungere i vostri amici dalla parte del mondo!

Chi di voi non ha mai usato Skype, almeno una volta, nella vita? / © AndroidPIT

Viber

Viber è una delle migliori app disponibili sul Play Store che permette di chiamare, inviare messaggi e videochiamare in HD in modo completamente gratuito. Il suo punto di forza risiede nella sua semplicità d’utilizzo. L'interfaccia è moderna ed intuitiva e la configurazione iniziale non porta via più del dovuto: specificate Paese, numero di telefono, premete su Continua ed inserite il codice ricevuto via messaggio. Successivamente vi verrà richiesto di inserire il vostro nome e, se lo desiderate, una foto profilo. Ora potete iniziare ad utilizzare l'app per chiamare i vostri amici!

Se avete bisogno di chiamare qualcuno al di fuori di questa applicazione o su un numero fisso, Viber permette di acquistare del credito aggiuntivo. L'app mette a disposizione diversi pacchetti a partire da 0,99 euro fino a 9,99 euro per chi utilizza il servizio più frequentemente e, proprio come Skype, offre delle tariffe competitive inferiori rispetto a quelle delle maggiori compagnie telefoniche.

Viber integra automaticamente la lista dei vostri contatti disponibile sullo smartphone ed è disponibile in lingua italiana. Portate i vostri amici su Viber e sfruttate l'app per comunicare a distanza in modo semplice e gratuito!

Acquistate credito per chiamare cellulari e fissi! / © AndroidPIT

Google Duo

Google Duo è un'app dedicata alle videochiamate, ma è anche possibile effettuare semplici chiamate gratuite. Basta scaricarla, aprirla, inserire il proprio numero di telefono e... il gioco è fatto! L'unico lato negativo è che anche le altre persone dovranno necessariamente utilizzare Google Duo.

La buona notizia è che Google Duo è gratuita e multipiattaforma, ciò significa che funziona sia su iOS che Android.

Google Duo è un'app per chiamate e videochiamate di altissima qualità. / © Play Store

WhatsApp

Lanciata come una semplice piattaforma di messaggistica istantanea, WhatsApp si è lentamente evoluta includendo chiamate e videochiamate gratuite. Come la maggior parte delle altre app, è possibile utilizzare queste funzioni solo se anche l'altra persona utilizza la stessa app.

Tuttavia, dal momento che WhatsApp è una delle più popolari al mondo, non dovrebbe essere troppo difficile trovare altri utenti.

WhatsApp permette di effettuare chiamate e videochiamate con una buona qualità. / © Play Store

Facebook Messenger

Le app di Facebook sono famose per la loro lentezza e per il modo in cui drenano facilmente la batteria dello smartphone. Tuttavia, è piuttosto difficile trovare qualcuno che non possiede un account Facebook, motivo che rende Messenger una delle app di messaggistica più utilizzate.

L'app dispone delle funzionalità di messaggistica gratuita, chiamate e videochiamate gratuite. Non mancano alcuni giochi e la possibilità di chattare con persone che non necessariamente devono essere vostri amici su Facebook.

Facebook Messenger è diventato un servizio completo. / © AndroidPIT

Nonostante la qualità delle chiamate non sia eccellente, questa feature è compatibile con diverse piattaforme il che significa che potrete utilizzarla per chiamare da un dispositivo Android ad un iOS o viceversa.

Voi quali app utilizzate solitamente per chiamare gratuitamente?