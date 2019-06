Realme sarà la prima ad utilizzare la fotocamera da 64MP di Samsung

Il CEO di Realme, Madhav Sheth, ha annunciato in queste ore su Twitter che la sua azienda sta lavorando ad un nuovo smartphone con fotocamera da 64 MP, alimentata dal sensore Samsung GW1. Per la precisione, il dirigente afferma che si tratterà del primo smartphone in assoluto a montare questa nuova tecnologia.

Tale sensore, nonostante offra una risoluzione maggiore dell'ormai celebre Sony IMX586 da 48MP, si basa sulla stessa dimensione di pixel di soli 0,8 micrometri. Anche in questo caso, la tecnologia utilizzata sarà il cosiddetto Pixel Binning, o "Tetracell Technology" per usare il linguaggio di Samsung, ovvero la combinazione di quattro pixel che aumenta la sensibilità alla luce.

Working on the new premium killer! Introducing world's first smartphone camera with 64MP GW1 largest 1/1.72” sensor and mega 1.6µm pixel with amazing clear shots in low light too. RT if you want to see more “knockout” shots. #DareToLeap pic.twitter.com/D54xNFdaVm — Madhav 5G (@MadhavSheth1) 24 giugno 2019

La foto condivisa su Twitter dal CEO di Realme non lascia alcun dubbio, basta guardare il watermark presente in basso a sinistra, in cui è possibile leggere "64MP AI Quad Camera". Il dispositivo verrà annunciato per la prima volta in India, il che non è una grande sorpresa data l'attenzione per la società proprio in questo mercato.

Sheth ha anche aggiunto un particolare molto interessante: si tratterà di uno smartphone "premium killer", quindi è facile aspettarsi un dispositivo molto competitivo, soprattutto dal punto di vista del prezzo.