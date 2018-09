Migliori app e widget per il meteo: non uscirete più senza ombrello

Quali sono le migliori app per il meteo? Ve ne sono fin troppe nel Play Store, ma in questa lista troverete solo i servizi più aggiornati, efficienti e precisi per tenere la situazione meteo sempre sotto controllo e tirare fuori l'impermeabile o l'ombrello giusto in tempo per evitare il temporale!

ilMeteo: previsioni precise e completamente in italiano

Questa è una delle migliori app per il Meteo che Android può offrire. Semplice e facile da usare, ilMeteo garantisce previsioni meteo piuttosto precise anche a lungo termine. Basta selezionare l’icona a forma di stella in alto per aggiungere le vostre località preferite. In aggiunta il servizio offre funzioni interessanti come la vista Satellite, per una visione più completa delle correnti e le nubi che vi stanno passando sopra la testa, e Radar per individuare le zone di pioggia.

Ammettiamo che la grafica non sia delle più moderne e che i banner pubblicitari in fondo alla schermata siano un po' fastidiosi, ma si tratta di una delle poche app completamente in italiano e tra le più precise nelle previsioni meteorologiche.

Un'app completamente in italiano! / © AndroidPIT

Yahoo Meteo: perfetta perché essenziale

Yahoo Meteo si aggiorna continuamente, per migliorare l'esperienza utente ed offrire un'interfaccia sempre al passo con i tempi, caratteristiche visibili fin dalla prima apertura dell'app, che mostra un'interfaccia grafica pulita, bella da vedere e semplice da utilizzare. Yahoo Meteo, nonostante offra tantissime informazioni diverse risulta infatti tra le più semplici ed essenziali di questa lista. Va detto poi che non sono presenti banner pubblicitari a rovinarne l'estetica e l'esperienza utente.

Da notare inoltre il continuo intercambiarsi di sfondi provenienti direttamente da Flickr, che mostrano immagini della città che ci interessa. Possiamo dire che Yahoo ha dato il meglio di sé, offrendo informazioni dettagliate, senza confondere le idee con funzioni troppo avanzate e complicate.

Semplice da usare, bella da vedere! / © AndroidPIT

Meteo - Weather: previsioni veloci ed interfaccia semplificata

Sicuramente una delle app meteo più facili da utilizzare, con un semplice Swipe avrete tutte le informazioni a portata di sguardo senza perdervi in troppi touch e menu. Un servizio affidabile perfetto per tutti coloro che da un'app meteo si aspettano una sola cosa: le previsioni del giorno. Le qualità non finiscono qui, grazie alla funzione di geoposizionamento l'applicazione saprà sempre in che regione vi trovate per aggiornarvi con le corrette previsioni climatiche e non farvi perdere tempo a modificare le impostazioni.

Volete conoscere la temperatura del giorno in gradi Fahrenhait? Non dovrete fare altro che toccare l'indicatore della temperatura per passare velocemente da un'unità di misura all'altra! Non sono tutte rose e fiori e per offrire un'applicazione così ben realizzata, gli sviluppatori hanno inserito qualche banner pubblicitario in basso, ma niente di troppo invasivo.

Minimale e molto semplice da usare! / © AndroidPIT

IT Meteo e Radar: ricca di piccoli dettagli da scoprire

Ad accogliervi troverte un'interfaccia intuitiva moderna caratterizzata da un layout da scorrere verticalmente. Troverete in alto le sezioni dedicate alle previsioni meteo in tempo reale mentre, scorrendo verso il basso, vedrete visualizzati maggiori dettagli.

Una volta scaricata l'app vi basterà inserire il nome di una località per scoprire temperatura attuale, percepita e tutte le informazioni relative a precipitazioni, vento, umidità, indice UV. Potrete inoltre scorrere le previsioni meteo per i prossimi 14 giorni e scegliere di vederle visualizzate in un grafico cliccando sull'icona dedicata. Sfruttando il radar o la webcam potrete inoltre monitorare più da vicino le vostre località preferite!

Un'app ricca di piccole ed interessanti feature tutte da scoprire! / © AndroidPIT

WeatherBug: grafica impeccabile

La grafica è il pezzo forte di Weather bug che offre un’interfaccia ricca di dettagli e allo stesso tempo facile da utilizzare. In una sola schermata potrete controllare le previsioni meteo del giorno, la temperatura, la percentuale di umidità, la direzione e velocità del vento, la pressione atmosferica, e l'ora in cui tramonterà e sorgerà il sole. Insomma, se siete degli appassionati di meteorologia questa è l'app che fa per voi.

Però vi ricordo che questo servizio, diversamente dalle applicazioni viste in precedenza, è interamente in lingua inglese e la precisione delle previsioni è inferiore rispetto alle altre app che offrono tale servizio (almeno per quanto riguarda il territorio italiano). Se per voi grafica, estetica e personalizzazione vengono prima di tutto, WeatherBug è ben progettata sotto questo punto di vista.

L'unico problema è che non è disponibile in italiano, ma non è impossibile da capire! / © AndroidPIT

Weather Underground: previsioni precise e dettagliate

Non siamo noi a dirlo, ma gli stessi sviluppatori dell'app che definiscono Weather Underground quale "servizio di previsioni più accurato al mondo". Questo è possibile grazie alla connessione dell'app con più di 33 mila stazioni meteo in tutto il mondo, che le permettono di garantire dati precisi e costantemente aggiornati. L'app è talmente precisa che non si limita a mostrarci il meteo nella nostra città, ma restringe il campo al quartiere specifico e, grazie a diversi grafici, offre informazioni di tutti i tipi, dalle precipitazioni alla pressione atmosferica.

L'aspetto negativo di offrire così tanti dettagli è quello di rischiare di confondere gli utenti con grafici, funzioni avanzate, direzioni del vento e dettagli spesso futili. Perfetta dunque per gli utenti più esperti e pignoli.

Per chi vuole conoscere tutti i dettagli! / © AndroidPIT

1Weather: migliori animazioni e widget

Non poteva mancare nella nostra classifica 1Weather, una delle migliori app meteo per Android non solo grazie a tutte le informazioni utili che fornisce, ma anche alla grafica moderna ricca di simpatiche animazioni, all'interfaccia semplice da utilizzare, alle funzioni avanzate ed ai comodi widget da impostare sulla schermata home. Oltre ad offrire previsioni meteo precise e sempre aggiornate per qualsiasi città nel mondo, 1Weather mostra informazioni dettagliate su precipitazioni, umidità, vento, raggi UV e tanto altro ancora in grafici ed animazioni davvero belle da vedere.

Non volete perdere tempo ad entrare nell'app drawer, cercare l'app dedicata al meteo e aprirla per verificare le condizioni atmosferiche del giorno? 1Weather ha previsto questa vostra pigrizia mettendo a disposizione un comodo widget per la vostra schermata home.

Per avere un comodo widget sempre a portata di homescreen! / © AndroidPIT

Weather Timeline: design minimalista ma tante funzioni

Se siete alla ricerca di un'applicazione dal design semplice ma efficace e che soprattutto vada dritta al sodo allora Weather Timeline potrebbe fare al caso vostro! La schermata principale si presenta di colore grigio scuro con alcune schede colorate che rappresentano le varie località.

Oltre a poter consultare previsioni con temperature previste e precipitazioni, l'applicazione permette di accedere ad una vista radar della zone e dispone anche di un lunario integrato.

L'interfaccia a schede è elegante ed efficace! / © Google Play Store

Morecast: previsioni meteo con radar e widget

L'app meteo Morecast ha di gran lunga le immagini radar più belle tra le app proposte. Il resto del layout dell'app è ordinato e completo. Il fatto che necessiti di autorizzazioni anche prima dell'installazione è un po' misterioso e datato. Le presunte autorizzazioni richieste non vengono visualizzate nelle informazioni dell'applicazione dopo l'installazione, il che potrebbe essere un errore.

Morecast può essere utilizzata gratuitamente con gli annunci pubblicitari. Alcune funzioni sono attivate entrando a far parte della community di appassionati. L'abbonamento di 2,99 euro all'anno elimina la pubblicità.