Gli auricolari True Wireless qualche anno fa suonavano come dispositivi indossabili dei film di fantascienza ma nel 2019 sono diventati un vero e proprio trend. Sul mercato potete trovare una vasta selezione di auricolari senza fili ed in questo articolo vi mostriamo i migliori.

Apple AirPods Pro

Tutti hanno parlato dei nuovi AirPods Pro di Apple e c'è un motivo. L'azienda di Cupertino ha ascoltato i consumatori per migliorare gli AirPods standard ed ha così realizzato degli auricolari quasi perfetti:

Le cuffiette di Apple offrono al momento il miglior compromesso tra comfort, suono e durata della batteria. C'è integrata anche la cancellazione attiva del rumore e la qualità del suono è notevolmente migliorata rispetto al modello precedente. Dovrete spendere un po' di più ma gli AirPods Pro sono i migliori sul mercato.

Gli Apple AirPods Pro sono degli ottimi auricolari True Wireless. / Ben Miller / AndroidPIT

Sony WF-1000XM3

Dopo il colossale successo delle WH-1000XM3, Sony ha portato la sua tecnologia di cancellazione attiva del rumore sul mercato delle cuffiette True Wireless. Non sono le più eleganti o le più belle sul mercato ma volete usufruire di una buona cancellazione attiva del rumore sono queste quelle che dovreste considerare. Non aspettatevi un isolamento totale come quello delle cuffie over-ear di Sony, non è possibile con questa tipologia di auricolari. Nel campo delle True Wireless però le WF-1000XM3 sono le meglio equipaggiate in termini di ANC.

Gli auricolari WF-1000XM3 di Sony offrono un buon isolamento dal rumore attivo. / © AndroidPIT

I migliori auricolari True Wireless per il gaming

Razer Hammerhead

La maggior parte delle vere cuffiette wireless non sono realmente adatte per i gamer ambiziosi ad eccezione delle Razer Hammerheads. Il gigante del gioco ha progettato e costruito un paio di vere cuffie True Wireless per i gamer. La cancellazione attiva del rumore non è integrata ma gli auricolari Razer Hammerheads offrono un volume alto e suonano bene. Sono stati progettati anche per una latenza molto bassa il che significa che potrete giocare ai vostri giochi preferiti!

I Razer Hammerhead True Wireless sono i migliori per i gamer. / © AndroidPIT

Cambridge Audio Melomania 1

Da oltre 50 anni Cambridge Audio produce apparecchi Hi-Fi britannici di alta qualità. Ora l'azienda britannica si è immersa nel mondo delle True Wireless e si può notare l'esperienza del produttore nella qualità costruttiva delle cuffie. La parte migliore è la qualità del suono. Le cuffiette Cambridge Audio Melomania 1 offrono una delle esperienze audio più equilibrate sul mercato.

Il Cambridge Audio Melomania 1 offrono un'eccellente qualità del suono. / © AndroidPIT

Auricolari True Wireless dal miglior rapporto qualità-prezzo

SoundCore Liberty Air

I veri auricolari senza fili sono tipicamente un prodotto premium ma il mercato si sta lentamente diversificando e si possono già trovare dei dispositivi più economici. SoundCore, la società audio di Anker, propone degli auricolari che suonano alla grande senza svuotarvi le tasche. P

I SoundCore Liberty sono perfetti per chi ha un budget contenuto. / © AndroidPIT

Quali sono le vostre cuffie true wireless preferite?