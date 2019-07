I migliori browser per navigare sul web su Android

Opinion by Jessica Murgia Cambiare browser può migliorare l’esperienza di navigazione e dell’intero sistema Android soprattutto sui dispositivi di fascia medio-bassa Cosa ne pensi? 50 50 913 votanti

Perché è importante scegliere il browser giusto

Cambiare browser significa anche differenziare e migliorare l’esperienza di navigazione e dell’intero sistema Android, soprattutto nei dispositivi di fascia medio-bassa, ma anche per coloro che hanno un top di gamma e vogliono raggiungere i contenuti web più velocemente ed in modo sicuro.

Più funzioni ha un browser e più questo risulta essere “pesante” in termini di dimensione e di risorse richieste

Come regola generale dovete tenere a mente che più funzioni ha un browser e più questo risulta essere “pesante” in termini di dimensione e di risorse richieste. In base al vostro dispositivo è quindi molto importante la scelta del browser per evitare rallentamenti, chiusure inaspettate ed altri problemi, oppure per facilitare la navigazione con add-on, funzioni avanzate e sincronizzazioni col PC. Trovate subito il miglior browser per il vostro Android!

Quale browser utilizzate per leggere i nostri contenuti? / © AndroidPIT

Google Chrome: perché cambiare?

Google Chrome è senza dubbio uno dei browser più amati ed utilizzati dagli utenti. Preinstallato sulla maggior parte degli smartphone Android è anche il più comodo da utilizzare. Tra i vantaggi offerti da Goolge Chrome, oltre all'interfaccia minimalista, troviamo la massima integrazione con Chrome desktop e altri dispositivi, la traduzione automatica delle pagine (per le lingue scelte), la possibilità di sfruttare la ricerca vocale di Google, il riempimento automatico e la sincronizzazione delle password, il supporto al multiwindow, il precaricamento e la compressione dei dati che vi aiuteranno a risparmiare i vostri preziosi MB!

Chrome vi avviserà poi nel caso vi stiate avventurando in pagine pericolose in modo da aiutarvi ad evitare phishing ed altri siti non sicuri.

Google Chrome possiede anche la Dark Mode. / © AndroidPIT

Mozilla Firefox: l'alternativa più famosa a Chrome su desktop

Mozilla integra tutte quelle funzioni disponibili anche sul browser di Google come la modalità incognito, la sincronizzazione dei dati in cloud, il supporto alle ultime tecnologie web, la massima integrazione con Firefox desktop e altri dispositivi. Firefox si appoggia al proprio motore di rendering Gecko che offre ottimi risultati in termini di ricerca anche se non sempre corrispondono a quelli di Google.

Il punto forte di Firefox è la sua indipendenza dall'universo Google ed è proprio per questo che può essere considerato uno dei migliori browser per Android. Nella versione beta dell'app disponibile sul Play Store potrete mettere alla prova le nuove feature in arrivo!

Mozilla Firefox è la mia scelta preferita subito dopo Chrome! / © AndroidPIT

Brave Browser

Brave Browser è una delle new-entry e vanta una varietà di funzionalità, compreso un blocco degli annunci pubblicitari integrato. Inoltre, è anche in grado di bloccare i cookie di terze parti, gli script e forza l'utilizzo dell'HTTPS. Vanta anche ottimizzazioni per velocità e miglioramenti della durata della batteria e una comoda sezione in cui è possibile tenere traccia di tutto ciò che viene bloccato. Brave Browser è completamente gratuito senza acquisti in-app o pubblicità.

Brave Browser è uno dei più recenti tra le scelte gratuite. / © Play Store

Opera: un browser di nicchia molto amato

Se siete alla ricerca di un browser efficiente privo di errori lo avete appena trovato. Opera si affida a Blink, il motore di rendering di Google e tra le sue qualità principali vi è la compressione della pagine che vi permetterà di risparmiare dati. L'interfaccia utente non è minimalista come quella di Chrome, un peccato. Tra le opzioni integrate troverete anche la possibilità di attivare il VPN per navigare in sicurezza anche su reti WLAN non protette ed un'ottima gestione dei preferiti "trascina-e-raggruppa".

Opera è disponibile anche nella versione Mini e Max.

Opera! / © AndroidPIT

Dolphin: supporto a flash e leggerezza

Dolphin è piuttosto popolare per la sua velocità e per il supporto ai contenuti Flash, risultando così uno dei più amati dai gamer. Dalle impostazioni potrete attivare manualmente il motore di ricerca offerto con Jetpack e sfruttare le diverse voci di personalizzazione che vi permetteranno di adattare il browser alle vostre esigenze.

Se siete alla ricerca di un browser che non registri i dati (cronologia o cookie), potrete affidarvi a Dolphin Zero scaricandolo dal Play Store.