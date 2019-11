Le migliori cuffie e auricolari Bluetooth

Sono tre le categorie principali per le cuffie e gli auricolari Bluetooth: over-ear o on-ear, che promettono una buona cancellazione del rumore e un suono ricco, in-ear che scompaiono nell'orecchio e che in alcuni casi si avvolgono intorno al collo. Dopo l'arrivo delle AirPods, canche le cuffiette wireless si sono diffuse in modo rapido. Generalmente consistono in due auricolari completamente collegati in modalità wireless che si caricano all'interno della custodia in dotazione.

Categorie:

Cuffie over-ear e on-ear

Le tradizionali cuffie over-ear offrono quasi sempre la cancellazione del rumore, ovvero una funzionalità che consente di isolare il rumore ambientale per una migliore immersione nel suono. Molte cuffie offrono anche una linea d'ingresso cablata in modo da poter essere utilizzate anche quando la batteria è KO.

Sennheiser Momentum III

Le Sennheiser Momentum III arrivano quattro anni e mezzo dopo il modello precedente. Questo non solo ha dato ai proprietari delle Momentum II di valutare l'acquisto della nuova generazione ma sopratutto Sennheiser ha potuto lavorare sulle nuove cuffie integrandole di tutte le nuove tecnologie diffuse sul mercato.

Le Sennheiser Momentum III sono delle cuffie eccellente che soprattutto i puristi del suono apprezzeranno. Comode da indossare anche per ore, con ANC regolabile a seconda delle esigenze, offrono il supporto ai comandi vocali e grazie a Tile, possono essere facilmente geolocalizzate. Il prezzo di 399 euro è alto ma per delle cuffie di qualità, vale la pena spenderli!

Curate nel dettaglio e adatte ai puristi del suono! / © AndroidPIT

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Le WH-1000XM3 di Sony avevano sostituito le migliori cuffie Bose Quiet Comfort 35 con Active Noise Cancelling (ANC). Ma Bose ha risposto con delle nuove cuffie, le Noise Cancelling Headphone 700.

Anche in questo caso stiamo parlando di cuffie costose ma di qualità. Se deciderete di investire nelle Noise Cancelling Headphone 700 verrete ricompensati con delle cuffie che dispongono di uno dei migliori sistemi di cancellazione attiva del rumore presenti sul mercato. E questa feature risulta utile anche durante le chiamate, facilmente gestibili con queste cuffie.

Per un isolamento totale! / © AndroidPIT

Kygo A11/800

Un'alternativa più economica ai dispositivi di fascia alta offerti da Sennheiser, Bose o anche Sony (WH-1000XM3)sono le cuffie Bluetooth di DJ Kygo. Anche in questo caso potrete usufruire di una soppressione attiva del rumore. Le Kygo A11/800 sono ancora il fiore all'occhiello dell'azienda, offrono un'eccellente riduzione del rumore e sono da apprezzare per la loro qualità del suono anche durante le chiamate.

L'alternativa più economica ma che non rinuncia alla qualità del suono! / © AndroidPIT

Cuffie in-ear al collo

BeatsX

Beats non offre solo cuffie di fascia alta, ma anche prodotti più economici come le BeatsX che offrono una buona qualità del suono per meno di 100 euro. Più economice delle AirPods di Apple, sono delle buone cuffie in-ear da tenere in considerazione per il buon rapporto qualità/prezzo e il comfort offerto. Per il prezzo sarebbe stato bello avere anche la certificazione a protezione dall'acqua, peccato.

Comode soprattutto per chi non vuole rinunciare alla propria musica mentre fa sport! / © AndroidPIT

OnePlus Bullets Wireless 2

OnePlus è riuscita ad offrire delle cuffie migliorate rispetto alla generazione precedente. Le Bullets Wireless 2 forniscono un suono di qualità con un isolamento passivo particolarmente efficace. Il comfort eccellente di queste Bullets Wireless 2 le rendono delle ottime compagne per l'uso quotidiano al prezzo non esageratamente alto di 99 euro.

Comode ed economiche! / © AndroidPIT

Cuffie true wireless

Sony WF-1000XM3

Sony, con le sue Sony WF-1000XM3, vuole affermarsi anche con le cuffie in-ear. La durata della batteria, il design e la qualità del suono sono semplicemente eccellenti, e anche il prezzo delle cuffie è ragionevole. Infine, ma non meno importante, offrono la migliore riduzione attiva del rumore che si può trovare nel mercato delle cuffie in-ear wireless.

Belle e performanti! / © AndroidPIT

Powerbeats Pro

Le Powerbeats Pro offrono la stessa tecnologia che Apple integra nelle AirPods 2. Adatte anche per lo sport, sono delle ottime cuffie true wireless con un suono davvero convincente. Nel prezzo di 250 euro non è inclusa la cancellazione attiva del rumore. La durata della batteria è davvero convincente, dovrete solo fare i conti con la custodia non proprio compatta.

Buon suono e buona autonomia al prezzo di 250 euro! / © AndroidPIT

Libratone Track Air +

Le Track Air + di Libratone sono una coppia di auricolari che hanno tutta la potenza (non solo sulla carta) per battere le AirPod di Apple. Comode da indossare offrono anche un buon suono, una buona qualità della voce, una lunga durata e una cancellazione del rumore smart. Il prezzo di 199 euro potrebbe scoraggiare ma rispetto alle Apple AirPods, con la custodia di ricarica wireless compresa, le Librone Track Air + sono un'ottima scelta!

Un'ottima alternativa alle cuffiette di Apple! / © AndroidPIT

Taotronics SoundLiberty 53

Il design è ovviamente basato su quello delle popolari AirPods di Apple. Il clou è il prezzo di circa 40 euro. Il suono offerto va bene e non si distorce a volumi più alti. Potrete caricarle completamente in circa due ore e mezzo per poi avere circa 4 ore di musica. Le Taotronics SoundLiberty 53 sono una soluzione economica per chi ha un budget ristretto e vuole tuffarsi nel mondo degli auricolari true wireless per ascoltare i propri brani preferiti senza troppe pretese.

Una soluzione economica per chi vuole tuffarsi nel mondo delle cuffie true wireless! / © AndroidPIT

Besdio BE-EH002

Anche Besdio offre delle cuffiette true wireless per circa 40 euro. Il suono è un po' più debole rispetto a quello delle Taotronics ma considerato il prezzo sono una valida soluzione per gli amanti dello sport e della musica che non vogliono avere cavi tra i piedi. Sono sufficienti per ascoltare un podcast in palestra o durante il jogging. Gli utenti audiofili e gli amanti della musica, o i pendolari potrebbero puntare ad una esperienza migliore.

Cuffiette senza troppe pretese, utili per chi ama fare jogging! / © AndroidPIT

Quali sono i vostri auricolari Bluetooth preferiti? O piuttosto preferite delle cuffie cablate? E qual è prezzo più alto che siete disposti a pagare?