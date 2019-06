Le migliori custom ROM Android da flashare ora

Ottenere i permessi di root è il primo passo per scoprire un mondo nuovo, in cui è letteralmente possibile stravolgere i nostri dispositivi in ambito software. Molti utenti diventano superuser per liberarsi dei bloatware, aggiornare il sistema del proprio dispositivo e scoprire nuove applicazioni. Ciò che più riesce a personalizzare Android è l'uso delle custom ROM: ecco le migliori da flashare sul vostro dispositivo.

Cos'è una Custom ROM?

Le ROM non sono altro che delle immagini di sistema contenenti essenzialmente il sistema operativo Android, le applicazioni base e una serie di altri dati (come suonerie, sfondi, etc.). Partendo dalla versione “pura” di Android chiunque può apportarvi modifiche nell’interfaccia grafica, nelle prestazioni e aggiungere funzioni in più. Ogni produttore infatti aggiunge applicazioni e funzioni particolari che caratterizzano il brand (le ROM di smartphone Samsung, HTC o LG diversificano notevolmente l’esperienza d’uso, anche tra dispositivi con specifiche tecniche identiche).

Una custom ROM non è altro che un “pacchetto Android” contenente una serie di personalizzazioni effettuate da terzi. Queste personalizzazioni, a parità di hardware, possono incrementare le prestazioni, aumentare la durata della batteria, conferire animazioni fluide e design accattivanti e, naturalmente, portare funzioni innovative o, perché no, funzioni uniche liberamente ispirate ad un top smartphone in particolare.

Ogni produttore offre una ROM personalizzata! / © AndroidPIT

Pro

Perchè installare una Custom ROM sul vostro dispositivo? I vantaggi che si possono ottenere da questa procedura sono diversi. Per prima cosa è possibile dare sfogo alla propria voglia di personalizzazione optando per interfacce minimaliste, nuove animazioni e temi colorati ed effetti originali.

Affidandovi alle ROM cucinate potrete inoltre liberarvi dei bloatware preinstallati dai brand produttori ed essere certi di avere tra le mani un dispositivo sempre aggiornato, anche se il vostro smartphone è ormai vecchiotto: gli sviluppatori sono sempre al lavoro per ottimizzarle risolvendo i bug presenti ed implementando nuove funzioni anche per i dispositivi abbandonati da Google. Inutile dire che flashando una custom ROM è inoltre possibile ottenere il meglio dal proprio dispositivo a livello di prestazioni (dalla batteria alla velocità di clock del processore stesso).

Contro

Se il vostro smartphone è ancora sotto garanzia flashando una custom ROM perderete il diritto di ricorrere gratuitamente al centro assistenza. Considerate poi che installare un nuovo firmware è una procedura che richiede delle consocenze di base e quindi consigliata solo ai più esperti armati di pazienza e pronti a risolvere i problemi che potrebbero presentarsi durante la procedura d'installazione.

Ora siete pronti ad installare una ROM cucinata! / © AndroidPIT

Come installare una custom ROM

La procedura per ottenere una Custom ROM sul proprio dispositivo si chiama “flashing”, da cui l’italianizzazione “flashare” e tutte le varie coniugazioni. Nell'articolo qui sotto ho raggruppato maggiori informazioni sul root, sulle Custom Recovery e la procedura universale per flashare una Custom ROM, spiegata in ogni dettaglio.

Come già accennato in precedenza non si può installare nessuna custom ROM se prima non si sono ottenuti i permessi di root e, per fare ciò, esistono diverse procedure a seconda del terminale che si ha tra le mani.

Le migliori custom ROM per Android

Vi siete decisi a fare il grande passo? Ecco per voi quelle che sono le migliori custom ROM da flashare su Android.

Le migliori custom ROM per Android Lineage LineageOS for microG CarbonROM Dirty Unicorns Paranoid Android SlimRoms Aggiornamenti Integrato nelle impostazioni, TWRP Integrato nelle impostazioni, TWRP Settimanale, via OTA nelle impostazioni Via app Integrato nelle impostazioni Non ha funzionato durante il test Vendor-Image Separata Separata Integrata Separata Integrata Separata Accesso al root Extra-Zip Extra-Zip, accesso con ADB No No No No Temi Via Substratum Via Substratum

(non disponibile senza Play Store)

Via Substratum Via Substratum Color Engine o Substratum Via Substratum Altre caratteristiche Launcher Trebuchet

Gestione privacy

Profili audio

Migliore app fotocamera

Migliore app musica

Registrazione display F-Droid con estensione preconfigurata per gli aggiornamenti automatici

Servizi sostitutivi a quelli Google

Altre caratteristiche di LineageOS Pixel Launcher

Carbon Fibres

Disattivazione dei pixel sui display OLED per risparmiare energia Btrowser Chromium

Dirty Tweaks

Animationi

OmniSwitch

Migliore selettore per le app Basato su CAF

Controlli PIE (nuovo design)

Protezione burn in per OLED Opzioni sviluppatore

Opzioni dell'interfaccia

Stato

Panoramica app aperte

Impostazioni rapide

Menu di navigazione Equalizzatore AudioFX AudioFX MusicFX MusicFX Snapdragon Audio+ MusicFX

LineageOS vs CyanogenMod

CyanogenMod era la Custom ROM per antonomasia. Qualunque “utente medio” conosce il nome di questo team di sviluppatori, i quali si sono fatti conoscere per l’estrema qualità dei suoi prodotti. Le ROM CM si sono fatte conoscere nel mondo del modding Android perché performanti e compatibili con una grossa varietà di dispositivi. Lineage è l'erede di CyanogenMod. I fan della vecchia Mod devo dire addio al buon vecchio CyanogenMod, passato a buona vita.

Una differenza tra le due è la recovery. Se CyanogenMod l'aggiornamento della recovery era opzionale mentre su Lineage la partizione della recovery viene sovrascritta automaticamente durante l'aggiornamento. Un aspetto negativo se volete mantenere la vostra recovery come TWRP. Questa opzione è purtroppo scomparsa dalle opzioni sviluppatore.

Lineage è l'alternativa a CyanogenMod

CyanogenMod, come specificato sopra, si adattava anche ai principiant perchè la Wiki era molto esplicativa. Ora questa non è più online e deve essere ripristinata ma Lineage ha messo in salvo alcune nozioni ed ha creato la propria Wiki. Inoltre è stata creata una copia del backup della vecchia Wiki.

Lineage ha una propria interfaccia. © AndroidPIT

Lineage offre un launcher compatto, un'app della fotocamera ricca di feature e poche app presintallate che liberano così memoria interna e RAM. I profili dedicati al volume permettono di silenziare lo smartphone o di impostare altre condizioni per l'immissione del suono. La feature dedicata alla privacy invia dati errati alle app che non consentono di rimuovere i permessi. La ciliegina sulla torta? Lineage rende veloci i vecchi smartphone.

Lineage si ispira a CyanogenMod, purtroppo però non offre l'equalizzatore. © AndroidPIT

Ecco i link utili per esplorare il mondo di Lineage:

LineageOS for microG: Android senza Google

Tutte le ROM personalizzate hanno in comune il fatto di essere fornite senza Google Apps. Ma se si vuole utilizzare Android senza Google questo non basta. Importanti souvenir della suite di Google come i servizi di localizzazione, Play Store e la protezione contro il furto non devono mancare. La variante microG di Lineage fornisce alternative per alcuni di questi componenti. Una volta installata, è possibile aggiornare il telefono con i pacchetti normali di LineageOS.

CarbonROM

CarbonROM è disponibile solo per circa 20 dispositivi; i marchi preferiti della piccola comunità sono Google, Sony, OnePlus e Xiaomi. La ROM viene aggiornata settimanalmente e Android 8.1.0 Oreo è supportato da tempo. Carbon ha preso in prestito alcune caratteristiche da OmniROM, come l'Omniclock. A differenza di OmniROM, tuttavia, è già disponibile per più dispositivi con Android Oreo.

CarbonROM riceve aggiornamenti settimanali e dispone di una mod del Pixel Launcher. / © AndroidPIT

Carbon segue un approccio più compatto e, a parte la fotocamera Lineage e il Pixel Launcher modificato, fa a meno di grandi extra. Il browser Quarks incluso è solo una WebView ben mascherata ed è in attesa di essere sostituito da un'alternativa come Brave. Una funzione interessante per gli smartphone dotati di display OLED sono i pixel intelligenti: si possono disattivare alcuni dei pixel per risparmiare energia.

Le cosiddette Fibers sono delle impostazioni specifiche della CarbonROM. / © AndroidPIT

CarbonROM è già disponibile per diversi dispositivi basati su Android 8.1.0. Poiché spesso le patch di sicurezza non vengono più aggiornate prima dell'aggiornamento ad Oreo, CarbonROM è attualmente una delle alternative più sicure sul mercato delle ROM personalizzate.

Dirty Unicorns

Dirty Unicorns è particolarmente popolare tra i possessori di Nexus. È progettato per dispositivi Pixel, OnePlus, Oppo, Xiaomi ed alcuni dispositivi HTC e Samsung. L'accesso al root viene concesso e amministrato da SuperSU e gli aggiornamenti sono disponibili tramite l'app dedicata agli update. Le feature offerte sono molto simili a quelle di Lineage.

Dirty Unicorns offre un'interfaccia pulita ed aggiornata. © AndroidPIT

Se avete in tasca uno smartphone compatibile con queste ROM vale la pena provarle per migliorarne il look e le prestazioni. A sua vantaggio la frequenza degli aggiornamenti.

Aggiornamenti frequenti per una maggiore sicurezza. / © AndroidPIT

Con OmniSwitch è facile gesitre il multitasking.

SlimRoms

SlimRoms è disponibile per gli smartphone più popolari ed è aggiornato ad Alpha, Weekly o Stable. Il numero di feature è ridotto, come il nome "slim" già suggerisce. SlimRoms si limita a modificare l'interfaccia.

Slim è un sistema leggero. © AndroidPIT

Guardate alla ROM slim più come ad una ottimizzazione che ad una vera modifica dello smartphone. Pochi sistemi sono così leggeri e perfino la panoramica delle app aparte è stata ottimizzata: è possibile chiuderle tutte in un solo colpo.

Basta un semplice gesto per chiudere tutte le app in un colpo solo! © AndroidPIT

Se utilizzate uno smartphone dotato di Samsung Experience o LG UX apprezzerete senza dubbio la semplicità di SlimRoms.

Paranoid Android

Oltre al nome simpatico, questo team di sviluppatori offriva delle Custom ROM tra le più versatili: molto prestanti, ma che strizzano l’occhio anche alla parte grafica. Pensavamo che Paranoid Android fosse morto e sepolto ma fortunatamente è tornato sulla scena a maggio del 2017.

Grazie ai driver CodeAuroraForum, altri dispositivi basati sullo Snapdragon saranno compatibili con la ROM. Inoltre aggiornamenti più frequenti ne modificheranno la struttura.

Paranoid Android è tornata in scena. © AndroidPIT

Resurrection Remix

Resurrection Remix ha una vasta base di utenti, supporta diversi dispositivi e offre il minor numero di funzioni. Nel nostro test effettuato lo scorso anno con il Nexus 6P, nessuna variante di Google Apps consentiva installazione di app dal Play Store (bug 963), quindi non possiamo dirvi molto di più.

Il team ha reso disponibile l'intero codice sorgente della ROM. / © Resurrection Remix

Conclusioni

Le Custom ROM permettono di riportare in vita i vecchi dispositivi rendendoli più veloci e performanti. Le community sono tuttavia diminuita e non sempre riescono a soddisfare la domanda. Se si desidera utilizzare il proprio smartphone per più di due anni senza rinunciare alle ultime novità software presenti sul mercato andare alla ricerca di una Custom ROM è la soluzione migliore. Prima di procedere però assicuratevi di sapere dove mettere le mani.

Vi affidate spesso alle Custom ROM? Voi quali preferite?

L'articolo è stato riscritto con la collaborazione con Eric Ferrari-Hermann.