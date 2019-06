Sondaggio: pensate che Huawei sia in grado di sopravvivere senza Android?

Il 15 maggio 2019 è diventata ormai una data storica: si tratta del giorno esatto in cui l'amministrazione Trump ha aggiunto Huawei nella lista nera del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, bandendo in modo efficace il produttore cinese da tutti gli accordi commerciali con le aziende americane.

Come saprete, Google è stata la prima a rispettare tale decreto, interrompendo seduta stante il supporto al sistema operativo Android, la base del software EMUI presente su tutti gli smartphone Huawei. In questo modo, il marchio perde l'accesso all'OS di Google, inclusi i servizi di Big G, come Google Play Services, gli aggiornamenti di sistema, le patch di sicurezza e così via.

Sono finiti i tempi in cui Huawei si poteva permettere di sfottere Samsung durante i suoi eventi? / © AndroidPIT

Anche se il divieto è al momento sospeso per via di una tregua della durata di 90 giorni, non abbiamo ancora idea di quale sarà la sorte del potente produttore cinese dopo la prima metà di agosto, anche se sappiamo Huawei è teoricamente pronta a non arrendersi: la società possiede un piano B, ovvero un sistema operativo proprietario che sarebbe in grado di far girare le app Android.

Sulla base di tali informazioni, pensate che Huawei sia ancora in grado di sopravvivere nel mercato degli smartphone senza la spinta e il supporto di un sistema operativo così popolare come Android?

Riuscirà Huawei a salvarsi senza Android? Sì, ma solo con un supporto alle app Android

Sì, il nuovo sistema operativo sarà un successo

Sì, ma richiederà molto tempo

No, non ha la minima possibilità

No, ma troverà una soluzione insieme a Google

