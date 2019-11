Cyber Monday 2019: il vero evento tech dell'autunno

Non avete mai sentito parlare di Cyber Monday? Non è il pasto principale di Ufo Robot accompagnato da insalata di matematica ma un freddo lunedì a cavallo tra novembre e dicembre interamente dedicato alla tecnologia. Insieme al Black Friday è uno dei giorni più importanti dell'anno per i maniaci dello shopping, ma in questo caso le offerte si concentrano esclusivamente su prodotti di tecnologia acquistabili online.

Origini e storia del Cyber Monday

Il Cyber Monday non è altro che il lunedì successivo al Black Friday. Il Cyber Monday è cominciato nel 2005 ed è l'occasione perfetta per tutti coloro che non amano i posti affollati o la ressa alle casse, perché gli sconti sono tutti disponibili nei negozi virtuali.

In Italia non è ancora diffusissimo ma, pian piano, questo lunedì cibernetico si sta facendo strada nei calendari e nei cuori di moltissimi italiani che, in vista delle festività natalizie, si appostano fin dalle prime ore del giorno davanti al computer per accaparrarsi i migliori dispositivi e gadget del momento a prezzi stracciatissimi. Quest'anno il Cyber Monday cade il 2 dicembre.

Quali siti vale la pena tenere d'occhio per il Cyber Monday?

Praticamente tutti i maggiori siti web dedicati allo shopping tecnologico online, così come le pagine web dei singoli brand. Durante il Cyber Monday tutte le piattaforme dedicate allo shopping online sono particolarmente attive per permettere agli utenti di fare incetta di dispositivi.

Da controllare saranno soprattutto le pagine di Amazon, eBay, ePrice, Unieuro, Mediaworld e ovviamente AndroidPIT.it, noi saremo tutto il giorno in allerta per segnalarvi le offerte migliori in arrivo spesso direttamente dai produttori sui loro siti ufficiali!

Amazon non è l'unico sito da tenere sottocchio per il Cyber Monday! / © AndroidPIT

Offerte Amazon (sempre aggiornate)

In questa sezione durante la giornata del Cyber Monday troverete listate le offerte online più interessanti. Se siete già degli utenti Amazon, considerate la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento ad Amazon Prime per usufruire della spedizione rapida e degli altri vantaggi inclusi nel pacchetto.

Conoscete altri siti che ci delizieranno con succulente offerte? Condivideteli con noi e preparatevi ad un Cyber Monday italiano ricco di dispositivi super scontati!