I migliori gadget smart home da finanziare su Kickstarter

Il crowdfunding è attualmente uno dei migliori sistemi in grado di portare il consumatore nel processo di innovazione dei prodotti, permettendogli di investire denaro su quelli che più stuzzicano la fantasia. Kickstarter non è più il padre, ma bensì il nonno dei siti di crowdfunding, ed è proprio qui che è possibile trovare alcuni interessanti gadget smart home in via di sviluppo sui quali potreste pensare di investire.

È infatti possibile utilizzarlo per avviare delle routine quotidiane preimpostate. Immaginate di averne uno posizionato sul vostro comodino. Premendo il pulsante ogni mattina non appena suona la sveglia, Flic avvierà la vostra routine, come, ad esempio, spegnere la sveglia, accendere le luci, accendere la macchina del caffè e chiedere a Google Home di leggere le ultime notizie.

Un altro pulsante potrebbe essere posizionato vicino alla porta d’ingresso del vostro appartamento. Basterà premerlo ogni volta che uscite di casa per spegnere tutte le luci, attivare l’allarme e impostare una differente temperatura sul vostro termostato.

Con Flic 2 le possibilità sono infinite! Il team ha raggiunto una somma superiore ai 630000 dollari e ha reso già disponibili i preordini con consegne a partire da ottobre 2019.

Ayi: lo specchio smart supportato dall’AI

Nel corso di fiere importanti è facile imbattersi in prodotti da arredamento smart. In occasione del CES 2019, ad esempio, abbiamo potuto ammirare i primi esempi di specchi intelligenti. Tuttavia, nessuno sembra comparabile a Ayi, il primo specchio smart dotato di intelligenza artificiale integrata grazie al supporto di Amazon Alexa.

Installabile a parete in modalità orizzontale o verticale a seconda delle proprie esigenze, Ayi vanta delle dimensioni piuttosto generose, ben 32 pollici di diagonale, nonché una videocamera che può essere utilizzata per le videochiamate o per alcune funzionalità di realtà aumentata. Ovviamente è in grado di connettersi alla rete WIFI, ma dispone anche di un modulo Bluetooth.