Virgin Galactic si quota in borsa: pronti ad andare nello spazio?

Virgin Galactic di Richard Branson è in competizione con altri due grandi protagonisti dello spazio, Blue Origin di Jeff Bezos e SpaceX di Elon Musk ma è chiaramente in testa. Secondo la CNBC, Virgin Galactic volerà i suoi primi clienti-astronauti entro un anno e l'azienda che diventa pubblica rende questo un obiettivo più credibile. Centinaia di biglietti sono stati venduti, a 250 mila dollari a testa per i voli di 90 minuti.

Hello, Earth 🌎. Footage from the boom of SpaceShipTwo pic.twitter.com/i6jdsjrRRB — Virgin Galactic (@virgingalactic) February 22, 2019

Le cose si fanno più reali: l'unità VSS, l'aereo spaziale per passeggeri dell'azienda, è salito nello spazio con successo per la prima volta a dicembre, poi di nuovo per la seconda volta a febbraio. Virgin Galactic diventerà la prima azienda di turismo spaziale quotata in borsa. Perché ha importanza? L'investimento di circa 800 milioni di dollari da parte di una società pubblica di copertura chiamata Social Capital Hedosophia Holdings Corp permetterà alla società di finanziare le sue navi fino al raggiungimento della redditività, che si prevede avvenga nell'agosto 2021.

Andrete nello spazio a breve? Forse! Secondo lo stesso Branson "tra dieci anni dovremmo assistere ad una drastica diminuzione dei nostri prezzi", quindi forse ve lo potrete permettere! Inoltre, il turismo spaziale potrebbe aprire la strada ai viaggi terrestri a lungo raggio "serviti dallo spazio" secondo un rapporto di un analista UBS, come notato dalla CNBC.

Cosa ne pensate del turismo spaziale? Se aveste i soldi, comprereste un biglietto?