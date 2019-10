Nest Mini e Nest WiFi: la casa collegata secondo Google

Il cambio del marchio non è così importante per gli appassionati di tecnologia come lo sono le caratteristiche tecniche ma dimostra che Google fa distinzione tra prodotti hardware mobile che utilizzano il marchio Pixel e prodotti per la Smart Home che ora opereranno sotto il marchio Nest. Google ritiene che la differenza principale tra i prodotti Pixel e i prodotti Nest sia nell'intuitività di questi ultimi, generalmente utilizzati da un numero maggiori di utenti.

Nest Mini: un look vecchio ma una nuova tecnologia

Il Google Home Mini è stato un successo per Google. Con il suo prezzo di 59 euro, si beneficia di un piccolo altoparlante con assistente vocale integrato che permette di controllare altri dispositivi smart presenti in casa. Il tutto in un formato compatto e discreto che si intrufola facilmente in casa. Anche il suo successore, il Nest Mini, fa lo stesso, riuscendo perfino a superarlo.

Sembra un Google Home Mini ma è il Nest Mini! / AndroidPIT

All'esterno Google Home Mini e Nest Mini potrebbero essere facilmente confusi perché dal lato design non si differenziano più di tanto. C'è un elemento nuovo sul retro del Nest Mini che consiste in un supporto da parete. Google ha poi fornito il Nest Mini di un terzo microfono principalmente destinato a fornire il riconoscimento delle parole chiave. Per una risposta più rapida, è dotato di una maggiore potenza di calcolo. È quindi presente un chip per il machine learning.

L'unico modo per riconoscere il Nest Mini dal Google Home Mini è capovolgerlo. / AndroidPIT

Dato che il Nest Mini dovrebbe suonare meglio del suo predecessore, ha un amplificatore migliorato che ottimizza sopratutto le prestazioni dei bassi. Secondo Google, il Nest Mini è due volte più potente nelle basse frequenze. C'è anche un'altra novità, è possibile combinare due Nest Mini per usufruire di un suono stereo.

Il Nest Mini nelle colorazioni bianca e nera. / AndroidPIT / © AndroidPIT

Nest Mini arriva al prezzo di 59 euro in quattro colori, bianco, nero, rosso e blu anche se non tutte disponibili su tutti i mercati.

Nest WiFi: Mesh Wi-Fi con Google Assistant

Con Nest Wifi Google non solo fornisce un successore migliorato di Google Wifi per le reti domestiche. Anche l'aspetto è stato migliorato. Il Wifi Nest è sempre composto da router WiFi e access point Wifi. Il router copre ora un'area di 120 m². Il nuovo access point non è solo un router WiFi per la rete mesh, ma si comprende anche di un Nest Mini e può quindi essere utilizzato come smart speaker.

Nest Wifi è il successore di Google Wifi. / AndroidPIT

Per quanto riguarda il prezzo si parla di 159 euro per il router o 139 euro per l'access point. È inoltre possibile utilizzare un set composto da un router e un access point al prezzo di 259 euro. Secondo Google il pacchetto dovrebbe coprire una superficie di 210 m2. L'arrivo di Nest Wifi non è ancora fissato ma dovrebbe avvenire nel 2019.

Il router WiFi Nest (a destra) è leggermente più grande e non ha fori. / AndroidPIT

Per quanto riguarda il software, gli utenti di Google Wifi dovranno presto prepararsi a un cambiamento dato che Google integrerà gradualmente tutte le funzioni dei prodotti WiFi nell'applicazione Google Home. Anche l'app cambierà nome, Nest Home, allineandosi con i nuovi prodotti.