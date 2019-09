Nokia 7.2 e Nokia 6.2: i nuovi gemelli diversi della fascia media

Molti utenti sparsi per il mondo non sono consapevoli del fatto che Nokia abbia nel suo listino di prodotti anche gli smartphone. Questo nonostante i numerosi smartphone di qualità. Tra gli entusiasmanti dispositivi dell'ancora giovane HMD Global troviamo il Nokia 7 Plus, che considero uno dei migliori Nokia prodotti sotto la bandiera HMD Global. Il nuovo Nokia 7.2 così come il Nokia 6.2 si portano dietro i geni di questo successo e garantiscono il collegamento diretto tra Nokia e smartphone.

Un design condiviso

Il design dei due nuovi smartphone di fascia media Nokia può essere meglio descritto come Nordic cool. Nokia 7.2 e Nokia 6.2 sfoggiano indiscussamente una lavorazione di prima classe garantita da un materiale che HMD Global descrive come un polimero composito metallizzato con vetro gorilla 2.5D. In mano è piacevole e al tatto da l'idea di essere un materiale di qualità, e non di semplice plastica.

Il Nokia 6.2 offre una scocca lucida. / © AndroidPIT

Display LCD

HMD Global si affida ai display LCD per i suoi smartphone di fascia media. Un piccolo notch a goccia è parte del pannello IPS da 6,3 pollici con risoluzione in Full HD+. Mentre molti produttori di smartphone con questo tipo di tacca rinunciano al LED di notifica, HMD Global ha trovato un modo per integrare questa feature in entrambi gli smartphone: lo offre nel tasto di accensione.

Al centro del pulsante è presente un LED che si accende quando vengono ricevute le notifiche in arrivo o quando lo smartphone è in carica.

HMD Global utilizza pannelli LCD sia su Nokia 6.2 che su Nokia 7.2 / © AndroidPIT

Entrambi gli smartphone offrono una luminosità massima di 500 nit, rapporto di contrasto 1:1500, HDR10 e la possibilità di convertire i contenuti SDR in HDR. Duranteil breve tempo trascorso con i dispositivi ho avuto l'impressione che i display offrano colori brillanti e forti contrasti. Le unità su cui abbiamo messo mano non sono i dispositivi finali.

Tripla fotocamera con due lunghezze focali. Su Nokia 7.2, i sensori di immagine guardano attraverso gli obiettivi Zeiss. / © AndroidPIT

Con o senza Zeiss? Questa è la domanda

La differenza principale tra Nokia 7.2 e Nokia 6.2 è visibile sul retro. Troverete la scritta Zeiss sul costoso più costoso Nokia 7.2, dove è stato ancora una volta coinvolto lo specialista di lenti e partner di lunga data di Nokia. Il comparto fotografico di Nokia 7.2 è costituito da tre fotocamere: una principale da 48MP, un sensore grandangolare da 8MP con campo visivo di 118 gradi e un sensore di profondità da 5MP. La fotocamera anteriore del Nokia 7.2 scatta foto con 20MP e sfrutta obiettivo Zeiss.

Zeiss non solo offre le lenti del Nokia 7.2, ma ha anche messo la mano nel software. / © AndroidPIT

Zeiss ha lavorato sul software di Nokia 7.2 e sulle lenti. Nel software della fotocamera, non definitivo sui nostri dispositivi demo, è stato possibile emulare un bokeh in vari modi in modalità ritratto. Al posto di una classica sfocatura vi sono delle opzioni che permettono di personalizzarlo con un effetto "cremoso" o "moderno", o perfino con cuori o stelle.

Il Nokia 7.2 assomiglia, da lontano, ad uno smartphone della serie Moto Z. / © AndroidPIT

Se Zeiss sta già lavorando alla fotocamera Nokia 7.2, nel 2019 non può mancare una modalità notturna dedicata. Questa modalità notturna dovrebbe rilevare se si sta scattando una foto a mano libera o da un treppiede. A seconda della situazione lo smartphone scatta e impila fino a 20 immagini singole per ottenere una foto notturna senza rumore.

HMD dice che il Nokia 7.2 fornisce immagini utilizzabili a 0,1 lux, anche durante una chiara notte di luna piena. Sarà interessante mettere alla prova la fotocamera nel dispositivo finale.

Con il Nokia 6.2 non ci sono obiettivi Zeiss e quindi nessun logo Zeiss. / © AndroidPIT

Per il Nokia 6.2 HMD Global fa a meno degli obiettivi Zeiss e delle opzioni software. Per contenere i costi probabilmente viene scelta una configurazione diversa anche per i sensori. Se ai selfie ci pensa la fotocamera frontale da 8MP, degli altri scatti se ne occupa la tripla fotocamera sul retro ilcui sensore principale punta su "solo" 16MP. Il sensore di profondità e il grandangolo sono gli stessi del Nokia 7.2.

Poche differenze nell'interno

Mentre le differenze tra Nokia 7.2 e il 6.2 sono difficilmente riconoscibili all'esterno, è necessario esaminare attentamente i dati tecnici e le componenti interne per cogliere gli elementi distintivi. Il Nokia 7.2, che costa 50 euro in più, integra lo Snapdragon 660 invece dello Snapdragon 636. Il Nokia 7.2 supporta inoltre il codec audio aptX e può scaricare dati fino a 300Mb grazie a LTE Cat 6.2, mentre il Nokia 6.2 supporta solo LTE Cat 4 con un massimo di 150Mb.

Prezzi competitivi

HMD Global lancerà Nokia 6.2 e 7.2 all'inizio di ottobre. Il prezzo per il Nokia 6.2 è di 249 euro, mentre il Nokia 7.2 è atteso per 299 euro. Il Nokia 6.2 è disponibile nei colori Ceramic Black e Ice. Il Nokia 7.2 arriva anche in un altro colore, il verde ciano.