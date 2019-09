TCL: ecco i nuovi prodotti con cui sfida Sony e Bose

Anche TCL , con la sua sussidiaria TES, si presenta ad IFA e durante la sua conferenza stampa mostra come voglia farsi notare dagli audiofili e da tutti quegli utenti che amano ascoltare la propria musica on-the-go così come in casa.

TCL: prodotti e servizi audio per un pubblico giovane

We want to be a brand that is for now and future così TCL Entertainment Solutions (TES), sussidiaria di TCL, si presenta alla stampa ma anche agli utenti. L'azienda, che punta dallo scorso anno sul mercato internazionale, vuole concentrarsi in particolare su prodotti e servizi audio e smart.

TES si presenta come un brand che punta al presente e al futuro

Il brand ha nel mirino un audience giovane, famiglie e millennials, coloro che sono in grado di creare e diffondere nuovi trend. Ed è per questo che il team di TCL, dal 2018, cerca di mettere insieme innovazione, design, esperienza utente (facilità d'uso così come una buona autonomia dei dispositivi), prestazioni audio e soluzioni smart.

"Vogliamo creare un ecosistema di prodotti TCL in sinergia tra loro al fine di fornire la migliore esperienza che gli utenti possono godere sia all'interno che all'esterno della loro casa. La cosa più importante di tutte, vogliamo che i nostri prodotti migliorino la vita dei consumatori", ha affermato Wiebo Vaartjes, CEO di TCL Entertainment Solutions. Ed è così TCL arriva ad IFA con una sound bar, auricolari true wireless e cuffie con cancellazione del rumore. Sarà riuscita TCL a mescolare tutti questi ingredienti nel modo giusto?

Auricolari true wireless e cuffie per un'esperienza on the go

Auricolari True Wireless: TCL propone due modelli

TCL presenta poi due paia di cuffie true wireless. Questa decisione non sorprende: sempre più brand si stanno impegnando nella realizzazione di questo tipo di cuffiette e TCL non si è voluto tirare indietro. Avendo sempre a mente il target giovane (o giovanile) ha cercato di migliorare il design per rendere le cuffie comode da indossare dalla maggior parte degli utenti: dovrebbero andare a genio al 95% di questi, secondo il brand, grazie al design "ear-centric" che prende quindi in considerazione tutta la parte interna dell'orecchio e non solo il canale uditivo.

Le OCL500TWS sono disponibili in quattro originali colorazioni. / © AndroidPIT

Il design di base è lo stesso nei due modelli, custodia inclusa, con qualche piccola differenza. Le OCL500TWS offrono un design trasparente e sono davvero originali in viola, blu, arancione e nero; le ACTV500TWS sono invece più sobrie, in nero e rame o bianco e rame e la custodia offre una migliore presa oltre ad un gancio metallico che permette di appenderla comodamente allo zaino o ad altri supporti. Queste ultime sono pensate principalmente per gli utenti più sportivi e oltre ad offrire dei cuscinetti in foam Comply™, offrono la certificazione IPX7 a protezione da acqua e sudore, rispetto alla certificazione IPX4 offerta dalle cuffiette OCL500TWS.

Gli auricolari true wireless di TCL pensati per i più sportivi. / © AndroidPIT

In entrambi i casi è chiaro come TCL abbia cercato di puntare su un design colorato ed originale, senza dimenticare due fattori importanti quando si parla di cuffie true wireless: comfort e autonomia. Ho infilato le cuffie nelle mie orecchie con facilità ma ovviamente, per capire se rimangono ben salde anche durante all'attività fisica e per avere un'idea dell'autonomia effettiva ,sarà necessario testarle per bene. Sono davvero curiosa di provarle considerato il prezzo di 79 e 99 euro.

Tre cuffie con cancellazione del rumore (ANC)

In questo caso parliamo di tre prodotti: MTRO200NC, ELIT200NC e ELIT400NC (lo so, ricordarli è un'impresa, avete perfettamente ragione!). Nel DNA hanno un gene in comune chiamato ANC (cancellazione del rumore), oltre al supporto al Bluetooth 4.2.

Le MTRO200NC sono realizzate in plastica, che in mano non dava l'idea di essere molto resistente ma si trattava di prodotti non finali, e possono essere piegate comodamente per il trasporto. Le cuffie integrano un driver di 32mm e utilizzano dei morbidi cuscinetti. Il brand promette 20 ore di autonomia (17 con ANC attivo) ed offre il supporto alla ricarica rapida per ottenere un'ora di utilizzo in soli 15 minuti di carica.

MTRO200NC, ELIT200NC e ELIT400NC offrono tutte la cancellazione del rumore. / © AndroidPIT

Le ELIT400NC sono sempre realizzate in plastica, possono essere piegate e sono più grandi rispetto alle MTRO200NC. Come anche le ELIT200NC, offrono la certificazione Hi-Res Audio e la ricarica rapida. Il modello 400NC è costituito da una fascia rigida al contrario delle 200NC che possono essere appese al collo. Come il nome suggerisce, l'altra differenza sta nelle dimensioni dell'altoparlante integrato nelle cuffie, più ampio nelle ELIT400NC (40mm). Sia le ELIT200NC che le ELIT400NC sono da oggi disponibili anche in Europa al prezzo di 79 euro e129 euro.

Le ELIT200NC sono quelle che mi hanno convinto di più. / © AndroidPIT

Anche in questo caso occorrerà aspettare i prodotti finali per valutarne le prestazioni devo dire che al tatto non mi hanno convinto tantissimo. Di questi tre modelli le ELIT200NC sono quelle che mi hanno convinto maggiormente.

Una sound bar per chi non vuole lasciare il divano

La TCL RAY DANZ Sound bar è pensata per i salotti che non hanno spazio per sistemi multi-speaker ma che non vogliono rinunciare ad una esperienza sonora a tutto tondo. La sound bar integra un totale di tre speaker ma ciò che salta subito all'occhio sono le due aree vuote ai lati.

Non sono li a caso naturalmente: la nuova sound bar TCL è stata studiata per fare in modo che gli altoparlanti integrati lateralmente riflettano il suono in queste due aree in modo da propagarlo ad una specifica angolatura offrendo un'esperienza a 360° più naturale. Lo speaker posizionato al centro riproduce in modo chiaro le voci.

In questo modo TCL promette un'esperienza sonora ottimizzata ed una percezione più naturale del suono all'interno della stanza a prescindere dal posizionamento rispetto alla sound bar. Abbiamo avuto modo di sperimentare la sound bar in azione ie le prime impressioni sono positive: sia che mi trovassi a destra, a sinistra o davanti alla sound bar, il suono risultava omogeneo.

La TCL RAY DANZ Sound bar per portare il cinema a casa. / © AndroidPIT

TCL sfida i grandi del mercato

Wiebo Vaartjes con il suo team internazionale ha le idee chiare sull'audience al quale TES vuole indirizzarsi e sulla tipologia di prodotti su cui concentrarsi ora e in futuro. Il team è composto da esperti in questo settore che prima di unirsi a TES hanno offerto il loro contribuito ad altri brand come Philips, ad esempio. I presupposti per farsi notare nel mercato non sembrano mancare.

Ora occorrerà mettere alla prova questi dispositivi per capire se sono effettivamente in grado di offrire una valida esperienza audio, senza deludere in termini di autonomia.