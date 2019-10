Nokia 7.2 recensione: un inaspettato passo falso per HMD Global

HMD Global sa come realizzare degli ottimi telefoni di fascia media. La formula fino ad ora è stata semplice: software pulito, ottima qualità costruttiva e pochi espedienti. Il Nokia 7.2 porta avanti questa strategia di successo ma nella sua ambizione commette anche qualche errore. Tutti i dettagli nella nostra recensione completa.

Valutazione

Pro ✓ Android stock

✓ Aggiornamenti software tempestivi

✓ Assemblaggio

✓ Fotocamera Contro ✕ Opzioni confuse per il notch

✕ Autonomia

✕ Nessuna certificazione IP68

✕ La concorrenza fa di meglio

Prezzo migliore: Nokia 7.2 Il prezzo più basso 278 , 00 € Vedi offerta

Assemblaggio doc Quando si acquista uno smartphone Nokia si può essere certi di una cosa, il buon assemblaggio aspectquote>. Anche il Nokia 7.2 è un successo da questo punta di visto con il vetro Gorilla Glass 2.5D davanti e dietro ed un telaio purtroppo non in alluminio. Nonostante il materiale utilizzato al tatto sembri essere plastica, non è affatto fragile né da la sensazione di essere un materiale economico. Nella parte anteriore abbiamo un pannello IPS da 6,3" con risoluzione in Full HD+. La dimensione dello schermo è cresciuta notevolmente rispetto al Nokia 7.1 (5.8 pollici) e anche il rapporto schermo/corpo è stato migliorato fino all'82%. Le cornici intorno al display potrebbero essere più sottili, in particolare nella parte inferiore le cui dimensioni sembrano esse giustificate solo dalla presenza del logo Nokia. Il telaio non è in alluminio ma sembra comunque resistente. / © AndroidPIT Anche Nokia 7.2 sfoggia sul retro il modulo della fotocamera dal design circolare, adottato già da Huawei su Mate 30 Pro e da OnePlus. Nokia ospita tre sensori e un flash a LED, insieme al logo Zeiss che evidenzia la partnership che il brand porta avanti da anni. La fotocamera sporge dalla scocca il che significa garantire al Nokia 7.2 un corpo sottile e leggero (180 grammi). Una cosa che mi piace del design del Nokia 7.2 è il fatto che offra ancora il LED di notifica nonostante abbia optato per un notch a goccia. La soluzione è una sottile luce integrata nel pulsante di accensione e la trovo davvero comoda. Il LED di notifica è integrato nel tasto di accensione. / © AndroidPIT HMD Global offre su Nokia 7.2 il tasto fisico dedicato a Google Assistant, introdotto anche sui più economici Nokia 3.2 e 4.2. Non c'è modo di rimappare il pulsante ma lo si può spegnere. In generale, non trovo utili questi tasti e sono solito disattivarli. Nel complesso, sarei rimasto più soddisfatto del design se il prezzo del dispositivo fosse inferiore, Nokia 7.2 non mi sembra così robusto e ben fatto come il Nokia 8.1. Manca inoltre la certificazione IP68.

Un grande e audace display Il display LCD da 6,3 pollici è uno dei punti di forza del Nokia 7.2. La risoluzione di 1080 x 2280 pixel (401 ppi) è perfettamente sufficiente per l'uso quotidiano ed il consumo di contenuti multimediali e dil rapporto di aspetto19:9 è ottimo. Suonerà familiare a chi ha già posseduto un dispositivo del brand. La luminosità massima raggiunge i 500 nit mentre il rapporto di contrasto è 1:1500. Lo schermo supporta l'HDR10 e ha la capacità di convertire i contenuti SDR in HDR. Tutto questo porta ad un'esperienza più che piacevole. Anche la tecnologia PureDisplay del brand è a bordo. Il display è piuttosto buono. / © AndroidPIT Ho una piccola lamentela da avanzare al display del nokia 7.2. Il notch si può amare o odiare ma una cosa su cui tutti gli utenti di smartphone possono sicuramente essere d'accordo è che le opzioni di personalizzazione sono sempre benvenute. Il "notchgate" di HMD Global è stato, ed è tuttora, poco chiaro. Dopo aver impedito di nascondere la tacca su Nokia 6.1 Plus per poi ripristinarla successivamente, la situazione si è completata ulteriormente. Quando ho recensito il Nokia 8.1 nel mese di febbraio, la tacca era nascosta per impostazione predefinita. Alcuni utenti, tuttavia, hanno segnalato di poterla attivare dalla impostazioni avanzate dello schermo. Alcuni hanno dovuto abilitare le opzioni sviluppatore per averne accesso, altri hanno dovuto aspettare un aggiornamento. Sul nostro Nokia 7.2 l'opzione per nascondere la tacca non è presente Questo potrebbe cambiare con un aggiornamento naturalmente, ma perché è così complicato?

Android One per aggiornamenti rapidi Il Nokia 7.2 è un'ulteriore prova dell'impegno di HMD Global nel fornire aggiornamenti rapidi. Nokia ha terminato il rilascio di Android 9 Pie per i suoi smartphone nel mese di giugno ed ha già annunciato la abella di marcia per Android 10. Android 10: il tuo smartphone riceverà l'aggiornamento? Nokia 7.2 fa parte del programma Android One quindi non dovrete aspettare troppo a lungo per ricevere le ultime novità implementate da Google su Android 10. Android One è sempre un piacere da usare. / © AndroidPIT A parte questo, non c'è molto altro da dire sul software. Privo di bloatware e pulito, ed è il più vicino possibile all'esperienza software offerta da un dispositivo Made by Google. L'unico vero svantaggio di Android One per i telefoni di produttori come HMD Global è che non non offrono i gesti o altre feature smart come quelle disponibili sui dispositivi OnePlus e Motorola.

Prestazioni sacrificate Quando ho dato un primo sguardo alla scheda tecnica del Nokia 7.2 mi sono preoccupato per le prestazioni. Il Qualcomm Snapdragon 660 è presente in smartphone del 2017. Nokia 7.2 lo combina con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna e, sia sulla carta che nell'uso quotidiano, non riesce ad offrire prestazioni scattanti. Le prestazioni sono state un problema con il Nokia 7.1; HMD Global ha migliorato la soluzione con il lancio di Nokia 8.1 dotato di Snapdragon 710 SoC. Sembra che Nokia abbia fatto un passo avanti e due indietro. Non posso fare a meno di pensare che il brand sia sceso a compromessi in termini di prestazioni per concentrarsi sulla fotocamera realizzata con Zeiss. L'esperienza utente non è terribile, questo deve essere chiaro. Per un uso quotidiano e un utilizzo limitato dei social media il Nokia 7.2 soddisferà la maggior parte degli utenti. Le situazione peggiora quando si cerca di passare rapidamente da un'applicazione all'altra o si desidera gestire più task contemporaneamente. L'app della fotocamera si è bloccata ed ho avuto problemi lanciando Chrome. Si tratta di problemi risolvibili con un aggiornamento software ma è un peccato scontrarsi con questi rallentamenti. Pensavo Nokia avesse risolto questa debolezza. Come potete vedere nei nostri test di riferimento qui sotto, il Nokia 7.2 ottiene punteggi inferiori a tutti i suoi principali concorrenti, incluso il Nokia 8.1. Realme uccide HMD Global in termini di prestazioni su questa fascia di prezzo. Nokia 7.2 a confronto nei test benchmark 3DMark Sling Shot Extreme 3DMark Sling Shot ES 3.0 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 3D Mark Sling Vulkan Geekbench 5 (Singolo/Multi) PassMark Memory PassMark Disk Nokia 8.1 1832 2683 28959 1988 N/A 12497 51919 Realme X2 2356 3358 36312 2221 540/1716 25511 61348 Nokia 7.2 1344 2015 25764 1288 338/1262 12678 47421 Realme 5 Pro 2091 2990 28541 1980 321/1498 12595 67088

Lunga vita al jack per le cuffie Il Nokia 7.2 non supporta lo streaming audio ad alta risoluzione. A bordo è presente la tecnologia audio aptX di Qualcomm, ma non aptX HD. La differenza è solo marginalmente evidente se state trasmettendo musica in streaming da Spotify o da un'altra piattaforma. Si noterebbe una differenza di qualità molto maggiore se si riproducessero i propri file audio dal dispositivo. Rimane però il jack per cuffie da 3,5 mm sulla parte superiore dello smartphone per collegare le cuffie cablate e risolvere il problema in modo semplice! Il jack per le cuffie da 3,5 mm rimane. / © AndroidPIT

Fotocamere più creativa che performante La fotocamera è la grande scommessa di HMD Global con questo Nokia 7.2. Prima ancora di premere il pulsante di scatto ero preoccupato che questa fosse una strategia rischiosa. Di tanto in tanto abbiamo visto i produttori concentrarsi sulla fotocamera in dispositivi di fascia media e bassa e temevo che Nokia sacrificasse un po' troppo per fornire una buona fotocamera. La fotocamera di Nokia 7.2 è così configurata: 48 megapixel, f/1,8, (grandangolare), 1/2", 0,8µm, PDAF

8 megapixel, f/2,2,2, 13 mm (ultragrandangolare)

5 megapixel, sensore di profondità

20 megapixel, f/2,0, HDR C'è una nuova modalità notturna che combina insieme fino a 20 immagini singole per offrire una foto in condizioni di scarsa illuminazione senza rumore. Il risultato è buono ma con dispositivi come Pixel 3a sul mercato, è ben lungi dall'essere il leader del mercato. Il modulo della fotocamera del Nokia 7.2. / © AndroidPIT Il sensore principale da 48 megapixel fonde i pixel per creare delle belle foto da 12 megapixel. Tuttavia non c'è alcuna stabilizzazione ottica dell'immagine, per cui è facile ritrovarsi con foto sfocate, specialmente quando si utilizza la modalità notte. La modalità Pro integrata ha più successo della modalità automatica con un po' di sforzo e abilità, ma è una caratteristica che pochi tendono ad utilizzare. La fotocamera principale gira video in 2160p o 1080p a 30fps. Nonostante la stabilizzazione dell'immagine elettronica è necessaria una mano ferma per ottenere buoni risultati. Nel complesso, devo dire che la fotocamera è senza dubbio divertente grazie alle tante opzioni e modalità offerte ma è la stessa vecchia storia. Buone foto durante il giorno ma non abbastanza buone per competere con qualsiasi altro dispositivo nella fascia di prezzo tra i 300 e i 500 euro. Considerando che si deve venire a patti con le prestazioni rinunciando anche ad un corpo in alluminio, non riesco a consigliarlo. Galleria di foto scattate con il Nokia 7.2

Autonomia deludente Il Nokia 7.2 racchiude una batteria da 3500 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 10 Watt. Si tratta degli stessi numeri offerti dalla batteria del Nokia 8.1 (anche se è disponibile il supporto per la ricarica rapida fino a 18W). Sono rimasto deluso dall'autonomia: un giorno ho consumato il 40 per cento della batteria con solo 1 ora e 40 minuti di schermo attivo. Le cose sono migliorate una volta che ho disattivato le app attive in background e ho messo mano alle impostazioni della batteria. La ricarica avviene tramite USB-C / © AndroidPIT Nel test PC Mark Battery il nokia 7.2 ha ottenuto un risultato di 8 ore e 43 minuti. Il Nokia 8.1, a titolo di confronto, ha registrato un risultato 11 ore e 7 minuti. Come sempre, un software migliore e l'aggiornamento ad Android 10 dovrebbe migliorare l'autonomia.