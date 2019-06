Non esiste smartphone Nokia senza Android Pie

Anche se Android Q sta per arrivare (sono attese altre due versioni beta prima del rilascio ufficiale), la distribuzione di Android Pie lascia ancora molto a desiderare. Tuttavia, se la maggior parte dei produttori aggiornano in ritardo o addirittura mai i propri smartphone, non si può certo dire lo stesso per Nokia.

Dopo l'arrivo di Android Pie su Nokia 3 all'inizio del mese di giugno, stavolta è il turno di Nokia 1, lo smartphone più economico di HMD Global. Juho Sarvikas stesso, CPO di HMD Global è stato incaricato di comunicare la notizia attraverso Twitter:

Excited to share that our most affordable smartphone, Nokia 1, upgrades to Android 9 Pie starting today. Now there is a Nokia smartphone for everyone running Pie - bringing to you the latest experiences from Google. Nokia phones just keep getting better #Getsmart #Nokiamobile pic.twitter.com/BYONKx6q5n — Juho Sarvikas (@sarvikas) 25 de junio de 2019

Una delle cose più sorprendenti è che non si tratta di un dispositivo di punta, ma di uno smartphone entry-level che viene venduto a meno di 100 euro. Con questa mossa, Nokia dimostra il suo impegno nei confronti di tutti i suoi utenti, non solo di coloro che optano per l'acquisto di un flagship.

In questo modo Nokia rispetta i suoi piani e aggiorna tutti gli smartphone del suo catalogo aziendale (più di 20) all'ultima versione del sistema operativo Android. La scelta di Nokia di utilizzare Android One e Android Go sulla maggior parte dei suoi dispositivi ha permesso tutto questo. Possiamo solo sperare che altri produttori seguano l'esempio.

Il vostro smartphone è già stato aggiornato ad Android Pie?