Android 10 su OnePlus 7 Pro: ecco le nuove feature

Google ha già rilasciato Android 10 per i Pixel ma anche altri produttori stanno lavorando sodo sull'aggiornamento per distribuirlo sui propri dispositivi. OnePlus offre una beta pubblica di Oxygen OS basata su Android 10 per permettere agli utenti che amano sperimentare, di scaricarla e provare subito le novità integrate. L'abbiamo scaricata sul nostro OnePlus 7 Pro ed ora vi raccontiamo cosa cambia con Android 10 a bordo.

Come installare Android 10 su OnePlus 7 Pro:

Assicuratevi che OnePlus 7 Pro sia carico Effettuate un backup dei vostri dati Scaricate Oxygen OS Open Beta 2 per OnePlus 7 Pro Spostate il firmware nella directory principale utilizzando un file manager Accedete alle impostazioni e selezionate Aggiornamenti di sistema Cliccate sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra Selezionate Aggiornamento locale e premete sul file per avviare l'aggiornamento Una volta completato l'aggiornamento, il telefono si riavvierà

Cosa c'è di nuovo su Oxygen OS 10 per OnePlus 7 Pro

Con l'imminente importante aggiornamento di Oxygen OS, il sistema operativo OnePlus cambia naturalmente la sua base Android. Con Android 10, l'ultimo sistema operativo mobile di Google sarà disponibile anche sugli smartphone OnePlus. Oltre alle innovazioni che Android 10 porta con sé, OnePlus perde numerosi elementi distintivi della propria interfaccia utente.

Nuovo e più chiaro design per le impostazioni

OnePlus ha sempre attribuito grande importanza alla personalizzazione. Colori, temi, pacchetti di icone, animazioni dei sensori di impronte digitali e layout delle schermate di blocco, il produttore offre una vasta gamma di possibilità. È un peccato che le diverse opzioni di regolazione siano state nascoste nei sottomenu delle impostazioni.

Con l'aggiornamento a Oxygen OS 10 tutte le opzioni saranno raggruppate insieme nel menu delle impostazioni. Novità: le bande di notifica sui bordi del display possono ora essere impostate anche a colori. Non è chiaro ora se con l'aggiornamento finale saranno diponibili dei colori aggiuntivi a quelli classici: blu, rosso, oro e viola.

Per coloro che non amano i temi scuri, ma vogliono scorrere i menu di OnePlus 7 Pro con Oxygen OS 10 in modo più colorato, è ora disponibile anche un'opzione dedicata.

Oltre alla modalità Dark (a sinistra) c'è anche il classico bianco (al centro) e la nuova versione più vivace con icone colorate (a destra). / © AndroidPIT

Controllo dei gesti rivisitato

OnePlus ha implementato da tempo il controllo dei gesti come opzione in Oxygen OS, ma con le dimensioni di OnePlus 7 Pro, il controllo dei gesti nella parte inferiore del display non è pratica. Con il prossimo aggiornamento OnePlus estenderà il controllo dei gesti su tre lati dello smartphone.

Lo swipe dal basso verso l'alto sostituisce il tasto Home. Rimane lo swipe dal basso verso l'alto per il Task Switcher. Per tornare indietro è possibile fare uno swipe laterale al centro del display. Se non si desidera utilizzare questo controllo bidimensionale dei gesti è possibile continuare ad utilizzare i gesti originali di OnePlus.

Con l'aggiornamento ad Android 10, Oxygen OS introduce un nuovo modo di interazione tramite gesti. / © AndroidPIT

OnePlus introduce anche la barra di navigazione nota con Android 10 e Pixel. Può essere attivata anche per passare da un'applicazione all'altra nel Task Switcher.

Chiunque abbia mai giocato in modalità orizzontale su uno smartphone OnePlus e usato il controllo dei gesti conosce il fastidioso problema che si presenta puntualmente: se si vuole tornare alla schermata iniziale, è necessario eseguire un insolito swipe laterale. OnePlus ha risolto il problema con Oxygen OS 10.

Fotocamera aggiornata per una maggiore flessibilità

Gli aggiornamenti più importanti di Oxygen OS 10 Update sono nascosti nell'app della fotocamera. Quando si scattano dei ritratti è possibile scegliere tra il teleobiettivo e la fotocamera grandangolare. Il fatto che ora la fotocamera principale possa essere utilizzata consente di risparmiare il proverbiale passo indietro necessario per avere il soggetto inquadrato completamente nello scatto.

L'app della fotocamera diventa più completa e flessibile. I ritratti possono ora essere realizzati con il grandangolo standard o con il tele. / © AndroidPIT

Il OnePlus 7 Pro con Oxygen OS 10 e Android 10 diventa anche più flessibile per le riprese notturne, perché con questo aggiornamento è possibile scattare foto in notturna non solo con la fotocamera principale, ma anche con quella ultra grandangolare. Durante il nostro test scopriremo se i risultati saranno davvero convincenti.

Dopo la versione definitiva e stabile di Oxygen OS 10 per OnePlus 7 Pro, testeremo anche le funzionalità avanzate dedicate ai video come lo zoom senza soluzione di continuità su tutti e tre gli obiettivi e la super stabilizzazione. Quest'ultima è limitata ad una risoluzione massima di 1080p e viene eseguita elettronicamente.

Anche la fotocamera anteriore si rinnova: il riconoscimento dei volti introduce il follow-up in modo che i volti siano sempre a fuoco nei selfie.

La stabilizzazione elettronica dell'immagine riceve un'altra modalità chiamata Super Stable. / © AndroidPIT

Le altre novità di Oxygen OS 10

Oltre a queste modifiche principali, ve ne sono altre minori e non così evidenti in Oxygen OS 10.

Novità per i gamer

Chi utilizza lo smartphone per il gaming apprezzerà non solo la presenza di una modalità di gioco ma anche un "scaffale di giochi" virtuale. Tutti i titoli riconosciuti vengono memorizzati in questa directory e possono essere configurati individualmente.

La modalità di gioco è preceduta da un Game Center, che gestisce centralmente tutti i giochi e le loro impostazioni. / © AndroidPIT

Modalità Zen più flessibile

La modalità Zen può ora essere impostata manualmente. Inoltre sono disponibili per la selezione delle nuove opzioni: 30, 40 e 60 minuti.

OnePlus offre alla modalità Zen più opzioni di regolazione. / © AndroidPIT

Raise and Switch

Questa pratica funzione è particolarmente utile a chi utilizza un dispositivo Bluetooth. Se si riceve una chiamata quando è attiva una connessione audio Bluetooth e si prende lo smartphone per gestire la chiamata tramite la capsula auricolare, questa viene riprodotta automaticamente sullo smartphone. Con Raise and Switch si risparmia il fastidioso passaggio manuale tra i dispositivi di uscita audio.

Una feature di cui mi sono già innamorato: Raise and Switch. / © AndroidPIT

Android 10 e Oxygen OS 10 per OnePlus 7 e 7 Pro sono ancora in fase di beta test. Ma c'è da aspettarsi che OnePlus rilascerà la versione finale il 10 ottobre con il lancio della serie 7T, o poco dopo.